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79名詐欺疑犯再遭中國強押 陸委會抗議

2016-09-07  19:17

〔記者林良昇／台北報導〕79名我國國人在亞美尼亞疑涉電信詐騙，今遭強行押送抵達中國，陸委會表示，今獲中方通報我方人員遭帶往中國後，已立即向中方表達深切遺憾並提出嚴正抗議。

據了解，79名在亞美尼亞設電信詐騙案的我國國人，已於今下午2時抵達中國廣州，並分別關押在廣州第一、第三看守所，並在抵達中國時，已對我國進行進行人身自由限制通報。

陸委會表示，我方多次向中方表達，勿將我方民眾遣送至中國，中方此舉再次漠視我方呼籲，也影響雙方合作打擊跨境電信詐騙犯罪的互信基礎，更一再傷害台灣民眾感情。

陸委會說明，已向中方要求在相關人員被押抵中國後，應依兩岸司法互助協議規定，及時進行人身自由限制通報，保障國人在中相關司法權益、踐行正當法律程序；並本於關注人道關懷立場，儘速協助安排家屬探視相關事宜，以解家屬懸念。

陸委會表示，對於已被遣送至中國的涉案國人，政府也將持續努力與中方溝通，爭取將相關人員送回台灣依法偵審。

陸委會呼籲，兩岸都應該珍惜過去對類此案件協商合作累積的成果，持續進行良性溝通與對話，共謀妥善因應之道，以有效打擊跨國電信詐騙犯罪，強化保障兩岸人民的權益與福祉。

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  • 79名我國國人在亞美尼亞疑涉電信詐騙，今遭強行押送抵達中國，陸委會今獲中方通報後，已立即向中方表達深切遺憾並提出嚴正抗議。圖為陸委會主委張小月。（資料照，記者陳志曲攝）

    79名我國國人在亞美尼亞疑涉電信詐騙，今遭強行押送抵達中國，陸委會今獲中方通報後，已立即向中方表達深切遺憾並提出嚴正抗議。圖為陸委會主委張小月。（資料照，記者陳志曲攝）

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