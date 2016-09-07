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洪秀柱赴王拓告別式 小英：全力促跨黨派合作

2016-09-07  19:51

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨主席洪秀柱昨天出席鄉土文學作家、前民進黨秘書長王拓的告別式，兼任民進黨主席的總統蔡英文今天在中常會前也藉這件事情表示，「這個國家裡面一定有一些事情可以超越對立」，她很期待所有的政黨，在國家難題當前的時刻，都可以攜手合作，一起推動改革，未來也將會全力促成跨黨派合作。

蔡英文昨天出席已故民進黨秘書長王拓告別式，民進黨發言人王閔生轉述，蔡英文在中常會中表示，昨天全黨上下一起，送王拓走完最後一程，她相信在場所有跟王拓一起工作過的黨員或者是黨工，大家心裡其實都蠻激動的。

蔡英文說，昨天的告別式，不只是黨內的同志出席，國民黨洪秀柱主席也到場致意。洪秀柱主席過去是資深的立委，跟王拓先生長期在教育委員會共事。王拓過世時，洪秀柱主席在臉書上，悼念這位能讓大家一起放下黨派歧見，攜手合作的戰友。

因此，蔡英文也表示，面對改革，放下歧見，攜手合作，就是我們一直在努力的事，而且要持續努力的事情。這個國家裡面一定有一些事情可以超越對立，她也很期待所有的政黨，在國家難題當前的時刻，都可以攜手合作，一起推動改革，讓台灣繼續前進，所以在未來，會全力的來促成跨黨派的合作。

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  • 蔡英文表示，她很期待所有的政黨，在國家難題當前的時刻，都可以攜手合作，一起推動改革，未來也將會全力促成跨黨派合作。（資料照，記者方賓照攝）

    蔡英文表示，她很期待所有的政黨，在國家難題當前的時刻，都可以攜手合作，一起推動改革，未來也將會全力促成跨黨派合作。（資料照，記者方賓照攝）

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