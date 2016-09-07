出訪美國 藍營質疑南市淹水賴清德在哪裡？
台南市接連2天的豪雨造成台南市多處地方積淹水，國民黨團質疑台南市長賴清德的治水績效。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市昨天、今天接連2天的豪雨造成台南市多處地方積淹水，台南市議會國民黨團今天下午質疑台南市長賴清德的治水竟不堪一擊，「為什麼台南市民需要賴市長的時候，你卻出國？」
市府秘書長李孟諺表示，這次台南的強降雨，屬於豪雨等級，依市府的標準作業程序，只需水利局長坐鎮指揮只可，大豪雨則由秘書長坐鎮，超大豪雨才是由市長坐鎮指揮。而豪雨依規定，應變中心只要三級開設即可，但市府也擴大到二級開設，他也親自指揮，並與副市長顏純左在第一時間到各地了積淹水的情況，而昨天各地積淹水也已消退。
國民黨書記長蔡育輝、發言人洪玉鳳表示，台南市長賴清德一直自誇三爺溪治水整治績效，9月6日一場大雨，立刻讓賴市長治水績效破功，仁德、永康交流涵洞及附近道路水淹及膝，交通大打結，低窪地區更是水衝入屋內，為什麼中央補助地方幾百億元治水工程，竟如此不堪一擊？為什麼台南市民需要賴市長的時候卻出國？
國民黨質疑，中央氣象局上週發布豪大雨特報，台南市長賴清德仍如期他的美國之行，9月6日賴市長才出國，當天，暴雨襲擊台南，連接著三爺溪的仁德、永康，立刻成了大雨災區，看著交流道涵洞水深及膝，大雨伴著泥濘衝入家門，台南市民難過的說不出話，為什麼，台南市這些地區每逢大雨必淹，台南市究竟怎麼治水的？
洪玉鳳質疑，賴市長這次只是單純赴美邀請美國姊妹市來台南參訪，又不是參加特別活動，結果，賴市長的選擇是去美國，而不是跟市民在一起。
李孟諺表示，有關於三爺溪的整治，市長的意思指，若依一般正常程序，整治經費高達80億元，必須2、30年才能整治好，但市府先用緊急的方式處理，像三爺溪旁的仁德工業區，過去2、30年飽受淹水之苦，也曾經1年淹9次，這次就沒有淹水，而過去常淹水的保安工業區等地這次也沒有淹了，顯見治水有其成效。他強調，只要有整治，雖不致不淹，但比起過去顯然已有明顯的差距。
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