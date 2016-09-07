北市府收遠雄同意書 明早宣布是否解約

台北市副市長鄧家基表示，市長柯文哲明早10點將率局處官員、律師團開記者會，宣布是否與遠雄解約大巨蛋。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-09-07 18:36

〔記者郭安家／台北報導〕對於遠雄企業團下午開記者會指送出大巨蛋建照第三次變更同意書，但並未提交北市府所要求的容積減量公安改善方案。北市府傍晚也開記者會回應，副市長鄧家基表示，市長柯文哲明早10點將率局處官員、律師團開記者會，宣布是否與遠雄解約大巨蛋。

對於遠雄只談建照變更，根本沒提出容積減量方案，鄧家基表示，我們要評估，任何退讓都樂見，明天會跟大家報告。台北市長柯文哲明早10點將率局處官員、律師團開記者會，宣布是否與遠雄解約大巨蛋；鄧強調，北市府、律師團及相關單位會審慎評估，明天跟外界報告同意書內容。

至於遠雄並未於9月8日前完成建照變更，鄧家基表示，這也是要經過評估，這樣狀況下對整體未來發展方向，明天會跟大家報告。

鄧家基也表示，遠雄過去說7項公安基準是私設刑堂，如今非常樂見遠雄的退讓與轉變、尊重公安，建照並經由營建署台灣建築中心、都發局、環保局做相關審查。

北市府要求改善大巨蛋公安，限遠雄於今傍晚5時30分前送交大巨蛋公安改善方案，否則將按程序終止契約。遠雄在今下午4時召開記者會表達讓步之意，表示已在下午3時左右送交同意書給北市府。

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