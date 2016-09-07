蔡正元爆料職員個資 黨產會嚴正譴責

2016-09-07 17:21

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨政策會執行長蔡正元近日爆不當黨產委員會委員楊偉中涉嫌偽造學經歷，遭楊偉中打臉，蔡正元還公佈不當黨產委員會職員年齡等個資訊息。黨產委員會今發出新聞稿反擊，表示對於立法院國民黨團取得人事資料後，隨即發生外洩予不具公務機關地位之國民黨之事，表達深感遺憾，並予嚴正譴責。

黨產會表示，黨產會於9月2日上午10時許接到立法院中國國民黨黨團以「問政需要」為由，函請提供黨產相關人事資料之傳真乙份，黨產會旋於同日傍晚彙整現有人事資料後回覆。惟相關人事資料卻於同月6日於國民黨部記者會及國民黨政策會執行長蔡正元臉書等處，由不具立法委員身分之若干人士先後披露，並添加諸多內容，乃至針對黨產會人員為不實指控。

黨產會表示，按公務機關將已聘用人員名單，提供民意代表作為審查公務機關預算使用時，屬特定目的外之利用，符合為增進公共利益之必要，公務機關並無違反個資法，惟民意機關或民意代表就所取得之上開個人資料，仍應在使用手段、方式等層面，注意比例原則，避免無端外洩，以符個人資料保護目的。

黨產會表示，對於立法院國民黨團取得前揭人事資料後，隨即發生外洩予不具公務機關地位之中國國民黨之事，表達深感遺憾，並予嚴正譴責。

黨產會表示，建立政黨公平競爭環境，落實轉型正義乃多數台灣人民所殷切期盼的最後一哩路。黨產會可體諒特定政黨此時的不安與焦慮，但黨產會仍將排除一切阻力，稟持依法行政精神，推動不當黨產調查、返還、追徵、權利回復等本條例所賦予之任務。