北市府已收遠雄同意書 明早完整說明
2016-09-07 17:44
〔即時新聞／綜合報導〕遠雄大巨蛋紛爭未平，在台北市政府下達最後通令後，遠雄今（7日）下午4時召開記者會，表示已送出建照變更同意書。對此，北市府傍晚5時30分也回應，同意書已交給律師及相關單位研議，明上午10將召開記者會，對終止契約部分完整說明。
北市府傍晚由副市長鄧家基及發言人林鶴明召開記者會，鄧家基表示，北市府確實收到同意書，已把相關內容送給律師及相關單位研究，指出遠雄送交同意書，說明北市府過去立場是正確的，稱樂見遠雄改善態度。
林鶴明說，因遠雄下午已送交同意書，明天上午北市府將於10時將召開記者會，對終止契約部分做出完整說明，市長柯文哲也將出席。
北市府要求改善大巨蛋公安，限遠雄於今傍晚5時30分前送交大巨蛋公安改善方案，否則將於8日將按程序終止BOT契約。但由於遠雄遲未提交改善計畫書，外界認為大巨蛋案，北市府終將與遠雄走向解約。
遠雄昨也發布7點聲明，強調積極參與國家重大建設，卻遭許多幕後黑手從中破壞。前6點多為老調重彈，僅最後一點提到會達到北市府的3項要求，包括公安標準及建照變更等。但傳該聲明被北市府解讀遠雄根本無意改善公安，因此關閉協商大門。
遲未提交同意書的遠雄，在今下午4時召開記者會又再表達讓步之意，表示願意和北市府就公共安全達成共識，已在下午3時左右送交同意書給北市府，希望雙方能夠合作愉快。
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