政院：兆豐銀董事全面改派近日完成

2016-09-07 16:38

〔記者李欣芳／台北報導〕兆豐銀行紐約分行涉嫌洗錢，被美國重罰，重創台灣國際形象，行政院今天召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」會議，由副院長林錫耀主持，財政部會中報告表示兆豐銀行董事全面改派近日內即可完成，兆豐金董事改派也在進行，這次兆豐銀行董事改派，除勞工董事，將尊重工會，兆豐銀獨立董事部分也將依規定，待兆豐金控董事會改組後進行後續處理。

兆豐金董事改派也在進行

金管會在會中報告在9月5日赴兆豐銀行總行進一步瞭解此案時，發現兆豐有極嚴重疏失，包括，首先，去年3月美國紐約州金融署（DFS）完成檢查後，6月1日紐約分行曾向總行回報DFS檢查缺失及改善情形，惟總行未立即有效處理，予以簽存，並未通報金管會。

第二，去年10月美國聯邦準備銀行來臺後，總行開始進行相關簽報與處理，並由時任董事長蔡友才指示相關因應措施，已知悉情節嚴重性，但未通報金管會。

第三，今年2月總行收到DFS報告，成立專案小組處理，DFS指報告所列缺失已屬重大，總行對此重大事件欠缺風險意識，未緊急應變處理，也未提報董事會積極因應。

第四，兆豐總行今年2月知悉檢查報告結果後，仍視為例行事務，至5月18日將報告及改善計畫翻譯完成後始函報金管會，也未立即辦理專案檢查以查明案情，仍依年度檢查計畫於6月17日至6月30日對紐約分行辦理年度一般查核，未及早向董事會報告並處理。

今天列席的台灣銀行及彰化銀行總稽核都表示，就實務經驗及依照重大偶發事件通報程序，此案未通報主管機關是「不可思議的事情」。但為進一步釐清真相，督導小組要求兆豐金控張兆順董事長必須就此案通報主管部會的相關時間點，即刻調取兆豐內部文件及約詢相關人員，以與金管會今天所提報告相互確認，以釐清責任歸屬。＃