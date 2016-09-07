私校教師成孤兒？ 私教盟籲：年金改革應納私校代表
2016-09-07 17:31
私教盟表示，支持年金改革，但不滿改革委員會中無私校代表，籲政府速補人。（圖擷自私校改革行動聯盟臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕年金改革議題延燒，今（7）日全教總宣布退出年金改革委員會，另一方面，私校教師年金改革聯盟在臉書發文抗議，年金改革委員會獨缺私校代表，不符公平正義。
私教盟在臉書專頁「私校改革行動聯盟」發文表示，年金改革會議組成委員會之教職員代表，均由公立學校教師擔任，無任何私校代表，是漠視5萬8千多名私校教職員，不符公平正義原則，讓私校教職員淪為年金改革孤兒。
私教盟說，公校教師退休平均月領6萬8，但私校教師僅1萬7，公私待遇差距極高，質疑這些高待遇的公校教師「天花板如何能代表地板發言？」
私教盟指出，9月3日曾至教育部陳情，要求年金改革會議應納入私校教職員代表，教育部回應「委員已包含全國性教育團體及私立學校之學者專家」，但私教盟認為，所謂「私立學校之學者專家」是於私校任職的學者，不具代表私校教職員的資格。
私教盟呼籲，要讓私校教職員有公平發聲的機會，促政府速於年金改革委員會中補入1名私校教職員代表。私教盟也說，他們支持政府年金改革，但希望政府能周全照顧到弱勢的私校教職員，讓年金改革會議完整呈現各群族聲音。
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