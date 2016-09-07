大巨蛋案 媒體爆柯P打定主意續建

有媒體透露，柯文哲主張續建大巨蛋。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-09-07 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕大巨蛋爭議將在今日畫下句點？台北市長柯文哲在日前與遠雄董事長趙藤雄會面，但會後似乎仍無共識，準備走向解約一途。台北市府也開出最後期限，要求遠雄在今日下午5點30分前送交改善計畫，否則將在明日宣布終止契約。但有消息指出，台北市長柯文哲早已打定主意要讓大巨蛋完工。

根據《風傳媒》報導，北市府與遠雄在這兩天積極會面，力求讓雙方都有台階下且能續建的方式進行討論。市府甚至指派市長室主任蔡壁如親上火線，轉達柯P希望大巨蛋續建的立場。

報導中提到，雙方原本在6日幾乎達成共識，但遠雄反倒在當天的記者會中堅守立場，讓市府感到不滿，發展一度又走向破局。但今日上午雙方再度會談，重新取得共識，遠雄也在下午召開記者會，說明已向市府遞交改善方案，願意依照法規達到市府的安全避難規格，對外表達退讓立場。