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曾銘宗聲明澄清：未事先知悉兆豐案

2016-09-07  16:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕前金管會主委、國民黨立委曾銘宗今表示，金管會已證實他並未預先知悉兆豐銀事件，且他今年2月已轉任立委，再度呼籲特定人士勿惡意抹黑，籲請外界勿將本案泛政治化。

曾銘宗今發布聲明、並在立法院受訪表示，近日特定人士以特定立場刻意抹黑他，他認為並不合適，希望讓事實回歸事實。曾銘宗表示，針對「兆豐銀行被罰款57億元」一案，傳言指出去年十月美國聯準會派員來台，且曾銘宗當時已知悉兆豐銀事件。但經金管會查證，聯準會人員是由銀行局副局長接見，且當時也並未談到兆豐銀罰款事宜，曾銘宗強調該查證已證實他並未預先知悉本案。

另曾銘宗也表示，兆豐銀行今年二月接獲紐約州金融服務署檢查報告，五月通報金管會，但他已於二月轉任立委職務。曾銘宗籲請外界勿將本案泛政治化，模糊焦點，更期待國內銀行業記取教訓，提高法遵及洗錢防制作業水準，未來為國內經濟發展作出更大貢獻，為民眾提供更優質的服務。

曾明宗於聲明稿中強調，他在金管會主委任內已強化監理並完備相關法令制度；他於2014年修正「內稽內控辦法」，明文規定銀行業須設立專任的副總層級「法遵長」，推動銀行法遵業務；在2013年發布「銀行業防制洗錢作業注意事項」，使防制洗錢作業標準化、法制化。金管會也在2015年由副主委召集各局副局長組成專案小組，督導研議改進銀行防制洗錢作業，提高防制洗錢之效率。再次強調他任內已強化監理並完備相關法令制度。

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  • 國民黨立委曾銘宗今表示，金管會已證實他並未預先知悉兆豐銀事件，且他今年2月已轉任立委，再度呼籲特定人士勿惡意抹黑，籲請外界勿將本案泛政治化。（資料照，記者張嘉明攝）

    國民黨立委曾銘宗今表示，金管會已證實他並未預先知悉兆豐銀事件，且他今年2月已轉任立委，再度呼籲特定人士勿惡意抹黑，籲請外界勿將本案泛政治化。（資料照，記者張嘉明攝）

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