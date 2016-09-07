遠雄讓步！已遞交大巨蛋改善方案給北市府
遠雄發言人今日表示，願意依照法規達到北市府的安全避難規格，並已送出改善方案。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府與遠雄建設公司在大巨蛋施工將近一年的紛爭後，遠雄發言人今天（7日）表示，願意依照法規達到北市府的安全避難規格，並已送出改善方案。
遠雄今天召開記者會指出，願意和柯文哲市長達到公共安全的共識，已送交改善計畫書給台北市政府，希望雙方能夠合作愉快。
至於大巨蛋目前存在的公安疑慮，北市府都發局長林洲民曾指出，主要在於地下室240公尺的距離中，僅有兩座逃生梯，全區共有17座逃生梯消失。
此外遠雄日前提出的「損傷維修工程」、「防洪排水系統」、「屋頂鈦版相關工程」、「全區地下室完整結構體工程」、「防火披覆＆防火漆（巨蛋棟＋商場棟＋影城棟）」、「PC看台版結構工程」等改善方案已通過審查。
另外還剩下「巨蛋帷幕牆相關工程」、「商場帷幕牆相關工程」、「商場棟屋頂結構相關工程」、「辦公棟2F雨披及外牆相關介面工程」、「影城棟3F雨披及外牆相關介面工程」、「辦公棟屋頂造型格柵」、「影城棟帷幕相關工程」、「影城棟屋頂結構相關工程」等公共安全改善方案需要處理。
因此台北市政府要求改善大巨蛋公安，限遠雄在今天下午5時30分前送呈改善計畫，若無法提出，北市府將於明天（8日）正式終止契約。對此，遠雄在今天下午4時召開記者會，表示將按照市府法規標準，提出建造變更。
遠雄昨天曾發出7點聲明，指控指控大巨蛋背後有許多幕後黑手，捏造不實數據、操弄輿論，處心積慮從中破壞大巨蛋，想藉此暗中密謀圖利，令董事長趙藤雄感到非常氣憤。聲明最後更強調，如果柯市府因為公安標準的定義和處理方式而終止合約，遠雄絕對無法接受，希望能與北市府共同完成建造大巨蛋。
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