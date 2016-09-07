| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職》義大犀牛2.8億賣富邦 蔡承儒擔任領隊 連日雨下不停 豪、大雨特報增至9縣市 出口連二正！ 8月出口成長1％ 遠雄讓步！已遞交大巨蛋改善方案給北市府 通緝犯拒捕 引燃爆裂物傷己送醫 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 政治

遠雄讓步！已遞交大巨蛋改善方案給北市府

遠雄發言人今日表示，願意依照法規達到北市府的安全避難規格，並已送出改善方案。（資料照，記者方賓照攝）

2016-09-07  16:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府與遠雄建設公司在大巨蛋施工將近一年的紛爭後，遠雄發言人今天（7日）表示，願意依照法規達到北市府的安全避難規格，並已送出改善方案。

遠雄今天召開記者會指出，願意和柯文哲市長達到公共安全的共識，已送交改善計畫書給台北市政府，希望雙方能夠合作愉快。

至於大巨蛋目前存在的公安疑慮，北市府都發局長林洲民曾指出，主要在於地下室240公尺的距離中，僅有兩座逃生梯，全區共有17座逃生梯消失。

此外遠雄日前提出的「損傷維修工程」、「防洪排水系統」、「屋頂鈦版相關工程」、「全區地下室完整結構體工程」、「防火披覆＆防火漆（巨蛋棟＋商場棟＋影城棟）」、「PC看台版結構工程」等改善方案已通過審查。

另外還剩下「巨蛋帷幕牆相關工程」、「商場帷幕牆相關工程」、「商場棟屋頂結構相關工程」、「辦公棟2F雨披及外牆相關介面工程」、「影城棟3F雨披及外牆相關介面工程」、「辦公棟屋頂造型格柵」、「影城棟帷幕相關工程」、「影城棟屋頂結構相關工程」等公共安全改善方案需要處理。

因此台北市政府要求改善大巨蛋公安，限遠雄在今天下午5時30分前送呈改善計畫，若無法提出，北市府將於明天（8日）正式終止契約。對此，遠雄在今天下午4時召開記者會，表示將按照市府法規標準，提出建造變更。

遠雄昨天曾發出7點聲明，指控指控大巨蛋背後有許多幕後黑手，捏造不實數據、操弄輿論，處心積慮從中破壞大巨蛋，想藉此暗中密謀圖利，令董事長趙藤雄感到非常氣憤。聲明最後更強調，如果柯市府因為公安標準的定義和處理方式而終止合約，遠雄絕對無法接受，希望能與北市府共同完成建造大巨蛋。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台北大巨蛋 台北市政府 大巨蛋 柯文哲 遠雄 遠雄大巨蛋
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：遠雄讓步！已遞交大巨蛋改善方案給北市府


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.