負債百億發津貼挨批 林明溱在議會大吐苦水

2016-09-07 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣政府負債百億，節省支出應為重要工作之一。但近日有消息傳出，縣府將放寬敬老金領取資格，總花費預估超過8000萬，引發外界質疑。但南投縣長林明溱表示，這樣的做法並不為過。

根據《聯合報》報導，林明溱今日在議會上提到此事，因媒體報導南投縣將放寬敬老金限制，導致縣府接到大量批評電話。但他認為，秉持著尊重、照顧長輩的立場，在重陽節發放1000元的津貼應該不為過。

縣議員蔡宜助也替縣長抱不平，提到嘉義縣的負債比南投縣多，但嘉義縣的津貼多達3000元，南投縣僅發放1000元，卻被指責為花錢討好選民，認為這樣的批評有失公道。