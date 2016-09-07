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主任仲裁人現辭意 陳煌銘：中央政府應調解大巨蛋案
2016-09-07 16:00
大巨蛋爭議最快在今日傍晚5點30分會有結果，對於大巨蛋爭議，陳煌銘認為應由中央政府出面做協調。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕大巨蛋爭議最快在今（7）日傍晚5點30分會有結果，對於日前有議員爆料，主任仲裁人陳煌銘與市府有利益糾紛，而市府也表示不排除會撤換仲裁人。陳煌銘對此表示，對仲裁人職位不會留戀，「實際上辭掉是最好的」，也指出中央政府應出面作為北市府與遠雄中間的調解人。
綜合媒體報導，工信工程董事長陳煌銘擔任大巨蛋工期展延的主任仲裁人，卻被市議員童仲彥爆料，陳煌銘與市府有官司糾紛在案，且針對大巨蛋發表的對外言論不利市府，有公正疑慮。北市府回應表示，有蒐集相關證據，但還不到申請陳煌銘迴避的程度，9月14日第二次仲裁庭詢問會前，市府會做出申請陳煌銘迴避與否的定奪。
陳煌銘今日接受廣播節目專訪時表示，個人的學術、實務經驗足夠，才被找來擔任主任仲裁人。因為大巨蛋案廣受矚目，當初也曾拒絕出任主任仲裁人。對於議員指稱立場偏頗，並不覺得委屈，主任仲裁人也沒有非要做不可，隨時可以撤退。
對於大巨蛋爭議，陳煌銘認為應由中央政府出面做協調，遠雄與北市府的癥結點在於仲裁庭只是雙方的資料呈現，但資訊不得對外揭露。目前台灣最受矚目的BOT就是大巨蛋案，應由公正單位審核，用一套程序審核雙方標準，而不是各堅持立場，陳煌銘形容像是兩個小孩子在吵架，而「大人要站出來講話嘛！」。
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