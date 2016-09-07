教長向全教總喊話：能否思考再推派代表參與年改會

2016-09-07 15:20

〔記者林曉雲／台北報導〕全國教師工會總聯合會今天宣布退出總統府年金改革委員會，教育部長潘文忠今天受訪時向全教總喊話，潘文忠表示，對全教總的決定，他尊重同時深覺遺憾，但年改會正進入比較關鍵的階段，希望全教總思考再推派代表參與年改會。

潘文忠表示，有關年金議題，已經到了不得不改的時候，過去退撫制度的改變，多半是由行政部門研議，以致有若干不足，現在年改會的組成更充分、更有代表性，教師組織三位代表來自全教總、全教產及退休老師，在討論過程中除提出實務建議，也了解不同體系的退撫狀況，另一方面，會中談及不同面向，年改會也即時提醒相關機關，如提醒教育部有關私校老師退撫情況等。

年金改革和眾多老師權益息息相關，對全教總的退出，潘文忠覺得很遺憾，但也表示尊重，他說，全教總對於年金改革的立場並未改變，會提出原來的改革方案，尋求社會了解及遊說立法院，代表全教總對年金改革一事仍持續著。

潘文忠指出，以教育部立場，很期待全教總有代表在年改會中代表老師，對未來的改革提出充分的意見，使改革更貼近老師的期望，尤其年改會現在要進入比較關鍵階段，未來要處理年金實體內涵，希望全教總能再思考推派代表的可能，參與年改會修改制度，更可反映老師的意見。