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李全教多當8個月議長 律師：493萬全民買單

2016-09-07  14:54

〔即時新聞／綜合報導〕台南市前議長李全教，日前被法院判決李當選無效定讞，瞬間喪失議員和議長資格。但事實上李全教賄選案纏訟多時，律師黃帝穎就指出，這個正義的結果真的遲到了，因為沒有速審速結，所以這段期間內議長的各種經費，讓全民買單了493萬元左右。

黃帝穎在臉書上表示，公職人員選罷法規定要在「六個月內審結」，所以李全教案最晚在去年底前就應該定讞，結果卻不斷地延長，讓李全教在議長位置上多待了8個月。這段時期的議長薪資、特別費、研究費、助理費加起來高達493萬元，都由全民的稅金負擔。

另外據本報報導，台南高分院發言人沈揚仁曾在李全教案判決後指出，此案不得「聲請再審」，所以李全教失去在市議員與議長資格後，毫無翻盤的機會。

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  • 台南市前議長李全教，日前被法院判決李當選無效定讞，瞬間喪失議員和議長資格。（資料照，記者洪瑞琴攝）

    台南市前議長李全教，日前被法院判決李當選無效定讞，瞬間喪失議員和議長資格。（資料照，記者洪瑞琴攝）

  • 律師黃帝穎指出，這段期間內台南議長的各種經費，讓全民多買單了493萬元左右。（圖擷自黃帝穎臉書）

    律師黃帝穎指出，這段期間內台南議長的各種經費，讓全民多買單了493萬元左右。（圖擷自黃帝穎臉書）

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