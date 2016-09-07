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「他只是前省長」 國民黨指宋代表出席APEC是自我矮化

2016-09-07  14:58

〔即時新聞／綜合報導〕據傳總統蔡英文指派親民黨主席宋楚瑜代表出席11月將在秘魯舉行亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會。不過國民黨認為，宋楚瑜過去官銜最高就只是「省長」，認為這是繼南海爭議後，蔡政府再次自我矮化。

根據《聯合報》報導，國民黨智庫執行長孫立群表示，過去國民黨執政時期，把與會代表層級拉高到「前副總統」，現在傳出蔡英文總統將派親民黨主席宋楚瑜代表出席，把「前副總統」降規變成「前省長」。孫立群認為蔡政府在南海爭議時，不敢談U型線、不敢捍衛疆域與領土，這回APEC人選將派出「前省長」，認為這是蔡政府再一次的自我矮化。

孫立群認為，蔡英文政府應該遵照過去馬政府執政的規格，並指出曾代表出席的前副總統蕭萬長是適合的人選，才能維持過去爭取到的地位高度。

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  • 國民黨智庫執行長孫立群表示，宋楚瑜只是「前省長」，認為派宋出席APEC是在自我矮化。（資料照，記者李欣芳攝）

    國民黨智庫執行長孫立群表示，宋楚瑜只是「前省長」，認為派宋出席APEC是在自我矮化。（資料照，記者李欣芳攝）

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相關關鍵字： APEC APEC特使 亞太經合會 亞太經濟合作會議 宋楚瑜
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