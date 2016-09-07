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奧運「中華民國」最後掌旗官 紀政：幸運卻又難過

2016-09-07  14:37

〔即時新聞／綜合報導〕台灣近年來在舉辦國際賽事時，掀起一股「台灣就是台灣，不是中華台北」的抗議熱潮。奧運國手紀政對此相當有感觸，因為她是我國最後一次使用「中華民國」國號的奧運掌旗官，認為自己相當幸運，但也對現今選手必須背負政治現實而難過。

根據《民報》報導，1972年慕尼黑奧運，當時我國還未被迫使用「中華台北」奧會模式，紀政則是在此屆擔任掌旗官，手拿中華民國國旗，唱的是國歌而非國旗歌。以選手的角度來說，她認為自己相當幸運，「現在的選手卻必須揹負這樣的政治現實面。」

紀政談到，在我國得被迫接受奧會模式的時期，她很清楚，若是沒有接受，選手就沒辦法走出國外參加比賽，因此大家必須面對這樣的現實，但這也是令她最難過的地方。

紀政還提到，她最近正在參與國際健走聯盟的活動，在開幕活動時舉國旗、穿國旗裝，上頭還寫著台灣。她說，前總統馬英九父親馬鶴凌的終極目標是統一，而她的終極目標則是讓這些國際健走者來到台灣，有朝一日台灣在國際上受到壓迫時，便能有一群愛台灣的外國人替我們在國際上發聲。

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  • 紀政為我國在奧運使用中華民國國號的最後一任掌旗官。（資料照，記者張嘉明攝）

    紀政為我國在奧運使用中華民國國號的最後一任掌旗官。（資料照，記者張嘉明攝）

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