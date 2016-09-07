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海基會12日臨時董監事會 張天欽任副董兼秘書長

2016-09-07  13:34

〔記者林良昇／台北報導〕前外交部長田弘茂接掌海基會，海基會已預定於9月12日下周一舉行臨時董監事會，會中將推舉田弘茂為海基會董事長，另外，並選出官方推派的陸委會副主委張天欽兼任海基會副董事長並擔任秘書長，但還有一名副董事長缺額尚不會處理。

海基會董事長人事定案後，高層已著手處理海基會剩餘人事案，目前海基會3名副董事長缺額中，僅有金仁寶集團董事長許勝雄擔任海基會副董事長外，另外還有2位副董事長待補，陸委會已內定張天欽接任副董事長兼秘書長，另名副董事長人選，還尚未產生。

據了解，下週一的海基會臨時董監事會，除處理董事長、副董事長人選外，還會選出親民黨推派的董事和一名法律專業律師擔任民間董事；此外，時代力量在海基會也有一名政黨代表董事，但人選還未定，下週一董監事會暫時不會處理。

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  • 陸委會副主委張天欽，將兼任海基會副董事長並擔任秘書長。（資料照，記者張嘉明攝）

    陸委會副主委張天欽，將兼任海基會副董事長並擔任秘書長。（資料照，記者張嘉明攝）

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