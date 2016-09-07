建立電子支付環境 銀行業盼成立統一收單機構
〔記者呂伊萱／台北報導〕銀行業在推動電子支付過程中，發現商戶並非不願使用電子支付工具，而是因為缺乏統一的收單機構，導致商戶需要個別和第三方支付公司往來，增加交易成本。玉山銀行數位金融事業處經理陳三益與台新銀行副總史筱平今天在立法院公聽會中，皆提出類似建議。陳三益更強調，現金支付的成本由全民承擔，但電子支付工具的成本卻是由商戶承擔，結構不平衡，盼望各界一同努力想出創新的解決方法。
前金管會主委、國民黨立委曾銘宗今在立法院召開「建立電子支付環境」公聽會。曾銘宗表示，無現金社會來臨，已逐漸改變大眾消費模式，但國內無現金交易遠落後於國際。為了提升我國電子支付比重與推動支付創新，邀集金管會、財政部、經濟部智慧財產局與台灣金融服務業聯合總會等政府部會，與台灣行動支付公司、歐付寶、台灣金融科技、國際威士卡、萬事達卡、台新銀行、玉山銀行與第一銀行等企業及銀行業者出席，共同討論如何推動電子支付。
陳三益提到，他們發現其實相當多商戶支持電子支付趨勢，但苦於高交易成本。舉例來說，一個非常支持電子支付的商戶，需要分別和悠遊卡、一卡通、歐付寶、橘子支、支付寶等單位簽合約，也要接受支付機構的個別撥款，和不定期查核。陳三益說，一個商店要和這麼多人往來，是非常痛苦的。因此他建議，要建立電子支付環境，除了端末整合和手續費的調整以外，在行動支付、新興支付的世界裡，希望有一個類似信用卡聯合處理中心的統一收單機構，不要讓每個工具發行者自己去扮演收單機構。
史筱平也附和表示，一個新型業務的推出，重點是在商戶端和消費者端，讓他們願意使用是成功的關鍵。而目前電子支付在商戶端面臨的成本和資源投入很多，且商戶若不願意承擔成本，就會轉嫁到銀行。史筱平表示，台新為商戶開發客製化帳務整合後台，但每完成一家至少就要半年的時間，一家一家要推展到全部很困難，且每拓展一個店，銀行就多付一份成本。因此她也認為必須有一個整合的平台。
陳三益並特別提出電子支付和現金支付的成本承擔結構。陳三益說，推動電子支付的各方，都有共同的競爭者，名字叫現金。陳三益表示，根據新年度的央行預算書，發行硬幣、發行鈔券與現金運送費用等三點預算，合起來就逾六十億，單單央行就這麼多。再加上民間商店要買驗鈔機、銀行要裝金庫、維修ATM，其實我國每年花在處理現金的成本非常驚人。陳三益進一步說，但現金支付的成本大多是全體納稅人承擔，而非由消費者和商戶承擔；相較之下，推動電子支付過程幾乎僅有商戶承擔。他為商戶不平，但結構不平衡，他也還沒想出方法，盼望各界一同努力想出創新的解決方法。#
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