帶頭違停市府大門口？嘉市建設處長戴淑玲喊冤
2016-09-07 13:09
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市長涂醒哲從民間找來承億文旅總經理戴淑玲出任建設處長，引起網路正反兩面的評價，戴上任才2週，今天就有民眾投訴，指戴淑玲一早8點40分為了趕市長下里行程須在市府前搭公務車，竟大剌剌地把奧迪汽車停在市府大門口前的行人紅磚道，一直到中午近1點仍不見移車，期間向市府警衛反映也無能為力，另一輛休旅車竟有樣學樣違停在一旁，痛批市府官員未以身作責，卻帶頭違法。
「我又不是神經病，不可能帶頭違法！」戴淑玲喊冤說，一早她開到市府門口，車子忽然拋錨不能動，當時下大雨，只好聯絡拖吊廠商來處理，可能拖吊廠商也在忙，她會催促趕快來處理，絕對不可能帶頭違停，實在誤會大了。
市警局交通隊表示，依道路交通管理處罰條例規定，汽車在禁止臨時停車處所停車可處600元以上1200元以下罰款；市府大樓市政中心位於中山路，市政中心大樓地下室有停車場，另在北棟大樓預定地也有臨時停車場，但常有民眾洽公時任意違規停車，此區為加強拖吊區，若有違規情事，民眾拍下違規狀況，可向市警局交通安全專區檢舉。
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