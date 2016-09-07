國民黨智庫民調 48.4％滿意蔡總統
2016-09-07 13:16
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨智庫國政基金會今上午公布民意調查，其中，48.4%受訪民眾滿意總統蔡英文，38.7%不滿意；行政院長林全滿意度為45.1%，不滿意度37.1%。
國政基金會民調顯示，蔡總統不滿意度38.7%，在交叉分析中，2012年沒有投票或未說投誰、2016年投給朱立倫的受訪民眾，有86.2%不滿意蔡總統比例最高，其次是2012投馬英九、2016投朱立倫不滿意蔡英文有76.9%；2012年投馬英九、2016年投蔡總統的改投族，也有29.7%不滿意蔡總統。
民調交叉分析指出，2012、2016年都投蔡總統，有高達80.3%同意蔡總統做不好是馬英九因素；但2012、2016年都投國民黨的民眾，只有14.9%認同這樣的說法；2012年投馬英九、2016年投蔡總統，有41.4%不同意該說法。
而林全不滿意度37.1%，其中有以2012、2016年都投國民黨不滿意的比例最高，達73.6%；2012年投馬英九、2016年投蔡英文則有25%不滿意林全。
淡江大學政治經濟學系副教授包正豪表示，民調顯示蔡總統的「賞味期」短相當罕見，但不純然是蔡總統的問題，可能民眾已累積很多不滿，對總統期望又高，一旦民眾認為沒做到應該做的事，很快會將不滿意投射出來。
國政基金會民調於8月25日至9月1日進行，調查結果完成1077份，信心水準95%，正負誤差3%。
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