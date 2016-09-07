逼寫業配、佣金去向不明？ 綠委籲撤換中央社董事長

民進黨立委王定宇（中）、何欣純（左）、蔡易餘（右）舉辦記者會指出，中央社為國家通訊社每年接受政府預算，現領導階層不僅要求記者招攬廣告業務，嚴重侵害新聞專業，業務佣金還流入人頭賬戶去向不明，建請文化部長鄭麗君將此案移送廉政署調查，並呼籲政府應撤換中央社董事長陳國祥。（記者王藝菘攝）

2016-09-07 12:59

〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨立委王定宇、何欣純、蔡易餘今早舉辦記者會指出，中央社為國家通訊社，每年接受政府3億元預算，現領導階層不僅要求記者招攬廣告業務，嚴重侵害新聞專業，業務佣金還流入人頭帳戶去向不明，建請文化部長鄭麗君將此案移送廉政署調查，並呼籲撤換中央社董事長陳國祥。

中央社董事長陳國祥今早則於臉書上反駁，稱指控不實，歡迎廉政署介入調查。他並說，中央社每年預算近半為自籌款，也需符合市場趨勢才能平衡收支，今年9月1日起也不再請記者協助業務部門推廣業務；至於獎金分配比例，則是考量成案原因、過程及金額，並扣除直接成本後，綜合評估核發，比例上限一直都不超過成案金額10％為限。

王定宇表示，2012年中央社訂定「中央通訊社產品行銷獎勵辦法」，規範新聞、新聞圖片等「資訊產品」員工回饋相關事項後，不僅業務部門，還口頭通知社內因「業務量」牽涉個人年終考績，記者被迫要拉業務、撰寫業配新聞；此外，扣除記者實得的獎金回饋外，其餘均流入社內一名女性行政員工人頭賬戶，還無領據，金額與去向都不清楚，恐涉及不法。

王定宇批，中央社雖對外表示「帳戶」作為員工獎金、差旅等支出彈性運用，但獎金回饋比例也隨「社長考量成本多寡」變動，不但金額無法掌握、監督，且依照中央政府總預算編制作業手冊規範，獎勵及慰問金應編列在中央社年度預算中，程序明顯有問題。

蔡易餘則拿中央社預算書質疑，每年已有編列500餘萬元推廣費用與講補助費，提供中央社進行業務行銷，照理來說，根本不需要記者撰寫業配新聞、行銷拉業務。

何欣純也說，中央通訊社採訪獎金越來越低、行銷獎金卻只增不減，中央社記者自2012年至今也有106人離職，國外駐點經費還大砍超過20％，指中央社新聞品質持續向下沈淪。