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徐耀昌肯定張景森 指台灣是海島需要觀光

2016-09-07  12:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕苗栗縣長徐耀昌今天表示，政委張景森在臉書所提「中國是我們最應該交的朋友」的方向思維正確，台灣是一個海島國家，必須仰賴觀光進而帶動地方產業升級，他跟肯定張景森的說法。

徐耀昌今天出席「105年地方產業創新研發SBIR推動計畫」中彰投苗聯合成果，受訪時表示，像地方很多文創品、在地美食、農產品，是絕佳的伴手禮，如果一味為反對而反對，做不當言論，對台灣觀光發展是負面，他肯定張景森的看法。

徐耀昌指出，兩岸關係不能一直停滯甚至倒退，在九二共識前提下，讓兩岸互有對口，有很好的互動，目前觀光客已減少，希望新政府要考量蒼生，遊覽車一輛要好幾百萬、上千萬，旅行社、飯店動輒花幾億投資，政策造成產業停滯及收攤都不好，政府要想好辦法，免稅補助不是辦法，政策要以民意為依規，做一個適當的調整。

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  • 苗栗縣長徐耀昌指台灣是海島，需要觀光，肯定張景森的說法（記者蘇金鳳攝）

    苗栗縣長徐耀昌指台灣是海島，需要觀光，肯定張景森的說法（記者蘇金鳳攝）

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