高雄的新住民母語教學棒 港灣論壇越南官員稱讚
2016-09-07 12:38
越南美食好吃，讓陳菊不顧形象大快朵頤。 （記者張忠義攝）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市新住民人數居全國第二，市府率先全台推動新住民二代母語教學，累計已有41校開課！參加2016全球港灣城市論壇的越南官員，今早特地前往中正國小參觀越南母語教學，豎起大拇指稱讚。
高雄市長陳菊邀請越南峴港副主席阮玉俊、越南海防市副主席黎清山、總統府新南向辦公室主任黃志芳等人，觀摩中正國小正推行的越南母語歌唱教學、越南美食製作，並一起包越南春捲。
陳菊指出，希望透過推動新住民語言傳承，向中央及東南亞城市證明，高雄有成為前進東南亞基地的實力，從小讓越南第二代學母語，未來將可成為很好的溝通橋樑，南進的台商也能找到更多優秀人才。
高雄市新住民人數是全國第2多，僅次於新北市，約佔高雄市總人口比例的2.13％，在東南亞城市中又以越南籍最多，而高雄市新住民二代在高、國中、小學階段共計有2萬300多人，也是全國第3多。
高雄市教育局統計，從100年至今，累計有41校開設新住民二代母語教學課程，共有1301位學生學習新住民語。在高中職部份，包括路竹高中、文山高中、新莊高中及左營高中，也都開設越南語第二外語班。
高雄市教育局長范巽綠表示，高雄市早已為南向人才培育工作札根，響應新南向政策，今年7月創全國之先，組成「新南向教育訪問團」率團前進越南，與越南建立產官學合作機制，，奠定高雄在人才教育上南進的優勢。
高雄市積極向中央爭取成為南進基地，此次出席全球港灣城市論壇的東南亞城市代表，分別有印尼棉蘭、菲律賓宿霧、緬甸仰光、印尼南摩鹿加省及雅加達、馬蘭、菲律賓宿霧、緬甸仰光、印尼南摩鹿加省及雅加達、馬來西亞雪蘭莪及檳城、越南峴港及海防等12城市。
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