全教總退出年改會 林萬億：是有些挫折
2016-09-07 12:29
對於支持年金改革的全教總退出年改會，林萬億坦言「是有一些挫折」。（資料照，記者方賓照攝）
〔記者李欣芳／台北報導〕就在國家年金改革委員會明天將開會之際，全教總今天聲明正式退出年金改革委員會，年金改革委員會副召集人林萬億中午感到非常遺憾，林萬億說，委員會會議的效率或許不能滿足各界的期待，未來將會加速腳步進行實質議題的討論，也希望所有委員理性聚焦制度設計做充分廣泛的討論，明天委員會開會將討論避免人身攻擊。
對於支持年金改革的全教總退出年改會，林萬億坦言「是有一些挫折」，他期盼無論是否支持年金改革，各方的代表都可留在委員會討論。
林萬億表示，全教總退出年金改革委員會，他感到非常遺憾，還是希望當初加入委員會的團體代表或個人代表，都能夠一本初衷，貢獻心智，全教總所提出過去十一次會議中，有些會議進行效率或許不能滿足各界期待，我們會在未來加速腳步，依照既定的步驟，進入年金制度實質議題的討論。
林萬億說，委員會過去也出現委員之間用語言的相互挑釁或涉及人身不甚尊重的言語，甚至用不正確資料在其他管道流傳，造成委員之間互相不諒解，也造成社會大眾對年金問題的錯誤理解。
至於委員會是否應訂定明確的委員倫理，林萬億說，年金改革委員會明天開會將請大家來思考，即使不回歸到訂定委員倫理，也請避免人身攻擊，造成其他委員的不舒服。
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