綠電是綠金！彰化縣將訂「再生能源自治條例」

彰化縣擁有全世界最好的離岸風場。（記者劉曉欣攝）

2016-09-07 12:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕綠電就是綠金！彰化縣長魏明谷表示，將訂定「彰化縣再生能源自治條例」，只有鼓勵，沒有罰則，獎勵廠商使用綠電，也讓再生能源業者願意前進彰化來投資！

「這是上天的禮物！」魏明谷指出，經濟部能源局評定的全台36處優良離岸風場，其中有21個最具潛力風場，就集中在彰化外海，比率占近6成；因此，彰化具有發展風力發電的先天條件，綠能就是綠電，彰化外海就是上天所給的禮物，可以帶來財富。

魏明谷強調，目前歐盟進口的產品當中，有部分要求「使用15％的綠電」，所以，國內廠商為符合歐盟規範，也有採用綠電的需求，因此，彰化縣將透過訂定「再生能源自治條例」，以鼓勵廠商來使用綠電，

在加速推動採購綠電的同時，就是創造吸引綠能產業進駐的條件，加快投資速度！

魏明谷指出，目前全球最大離岸風力發電開發商丹能風力（DONG Energy）公司也來積極洽談，相中彰化外海4個風場，縣府希望能夠在彰化縣設立營運中心，同時培訓風力發電機的維修養護人才，帶動風力發電上下游產業鏈進入彰化，形成綠能產業群聚效應。

「綠電也要讓縣民有感！」魏明谷強調，將爭取在地回饋價，引入綠電產業，讓民眾有感。

縣府建設處長戴瑞文表示，縣府也將與台電簽署備忘錄，因為台電原先要設立的彰工火力發電廠計畫取消，將轉型作為綠能營運中心，縣府希望台電能夠打造綠能發電輸配電的基礎建設，讓彰化縣朝著綠電大縣前進！