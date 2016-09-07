綠電是綠金！彰化縣將訂「再生能源自治條例」
2016-09-07 12:15
彰化縣擁有全世界最好的離岸風場。（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕綠電就是綠金！彰化縣長魏明谷表示，將訂定「彰化縣再生能源自治條例」，只有鼓勵，沒有罰則，獎勵廠商使用綠電，也讓再生能源業者願意前進彰化來投資！
「這是上天的禮物！」魏明谷指出，經濟部能源局評定的全台36處優良離岸風場，其中有21個最具潛力風場，就集中在彰化外海，比率占近6成；因此，彰化具有發展風力發電的先天條件，綠能就是綠電，彰化外海就是上天所給的禮物，可以帶來財富。
魏明谷強調，目前歐盟進口的產品當中，有部分要求「使用15％的綠電」，所以，國內廠商為符合歐盟規範，也有採用綠電的需求，因此，彰化縣將透過訂定「再生能源自治條例」，以鼓勵廠商來使用綠電，
在加速推動採購綠電的同時，就是創造吸引綠能產業進駐的條件，加快投資速度！
魏明谷指出，目前全球最大離岸風力發電開發商丹能風力（DONG Energy）公司也來積極洽談，相中彰化外海4個風場，縣府希望能夠在彰化縣設立營運中心，同時培訓風力發電機的維修養護人才，帶動風力發電上下游產業鏈進入彰化，形成綠能產業群聚效應。
「綠電也要讓縣民有感！」魏明谷強調，將爭取在地回饋價，引入綠電產業，讓民眾有感。
縣府建設處長戴瑞文表示，縣府也將與台電簽署備忘錄，因為台電原先要設立的彰工火力發電廠計畫取消，將轉型作為綠能營運中心，縣府希望台電能夠打造綠能發電輸配電的基礎建設，讓彰化縣朝著綠電大縣前進！
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 蔡派宋楚瑜任APEC特使生變？傳北京打壓否決
- 大仁哥才要返國 教廷立派樞機主教訪台
- 國民黨智庫民調 48.4％滿意蔡總統
- 逼寫業配、佣金去向不明？ 綠委籲撤換中央社董事長
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 舒淇綁紅線閃婚 傳白龍王顯靈助攻
- 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強
- 國道酒駕肇逃 匝道口昏睡被逮
- 喪屍狂潮北投店家生意反而掉 網友神分析原因
- 中壢住宅火警 母逃出兒嗆死
- 豬哥亮大腸癌開刀 宣布手術成功
- 過渡政治，過渡時代
- 林伯豐：明天不出席基本工資審議
- 沒畫完《獵人》還想畫新的 冨樫被日網友罵翻
- 談亞洲民主人權發展 歐巴馬演講舉台灣為例
- MLB》42歲代打開轟 鈴木一朗再寫紀錄（影音）
- 殷仔今模擬賽 救不了連敗馬林魚
- 渣男報復前女友 飆百公里偷帽搞破壞
- 威剛8月營收月增4.18%
- 「我也想看海」警民合力救了自殺女
- 華語尖兵赴16國 打敗簡體教學 宣揚台灣文化
- 東石漁人碼頭抓寶夯 亂象一籮筐
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT threatens protest over assets
- 聯詠供貨大疆無人機 8月營收創今年新高
- 機捷年底通車遭質疑 陳凱凌：無政治考量
- 南市補助設資源回收站 最高2萬元
- 韓美峰會劍指北韓 商定維持部署THAAD
- 人力不足 浩然敬老院有床難入住
- 長大研發防蚊產品 贈新生防疫
- 入聯宣達團週五赴美 將辦造勢遊行
- 自衛過當? 網友看法兩極
- 安倍瑪利歐 風靡G20超人氣
- 全球「變臉」首例 法國女手術後11年逝世
- 〈全球觀測站〉賴家王老五 爸媽趕不走
- 台13線苗市段補丁多 地方促重鋪
- 徐若瑄新書預購秒殺 26年青春全都錄
- 柯震東李毓芬復合3個月 靠定情犬挽回戀情
- 美網》錦織圭屠重砲 8強戰遇穆雷
- 百尺竿頭併樂陞破局 檢調今約談樂陞董座
- 劣油風暴 頂新、正義判賠桂冠535萬
- 羽球》再戰東京奧運？李宗偉：狀態好就打
- 聯繫、溝通、關懷 新北心理健康月起跑
- 沒發動滑行下山 騎士仍算酒駕
- 美網》又碰上對手退賽 喬科維奇晉級4強
- 29歲擁千萬宅 寧被斷電偷接鄰居電
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：綠電是綠金！彰化縣將訂「再生能源自治條例」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分