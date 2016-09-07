藍委批花媽因公共議題提告 高市府：別往自己臉上貼金

國民黨立委陳宜民（圖左）舉行「治水老梗被戳破 老羞成怒告民代」記者會，會中表示，陳宜民替大溝頂居民發聲而被告，雖然陳菊市長僅提民事求償一元並登報道歉，但陳宜民選擇與鄉親站在一起，對抗市政府。（記者王藝菘攝）

2016-09-07 12:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委陳宜民今在立院召開「治水老梗被戳破、老羞成怒告民代」記者會，痛批陳菊因大溝頂爭議告他民事求償一元，並要求在報紙登半版道歉聲明，聲明道歉人還誤寫成邱毅﹔高市府回應，大溝頂公共議題是一回事，陳宜民不實抹黑是另一回事，請陳宜民別往自己臉上貼金，把自己政治抹黑跟大溝頂議題扯在一起。

至於道歉人寫邱毅﹖市府坦言應該是律師團誤植，新聞局長丁允恭研判，可能因為行為、樣態類似而搞混。

高市府說明，無論是大溝頂二號排水工程或其他公共議題，市府一定尊重市民發聲與表達意見自由，控告立委陳宜民是因為他指涉「大溝頂與陳菊親戚土地利益有關」，且未對指控提出任何佐證，已非公共議題合宜評論，而是具政治目的的抹黑，傷害公共討論良好空間。

市府強調，陳宜民將抹黑跟公共討論混為一談，如此不但是拿惡質非法的政治攻擊綁架公共議題﹔對陳宜民行徑，市府再度表示不齒與嚴厲譴責，並將持續透過司法追訴。

市府重申，告的是陳宜民的抹黑，跟大溝頂公共討論無關，請陳宜民不要往自己臉上貼金。