| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
苗栗女學生遭擄 涉案張姓麵包師傅被逮 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 政治

藍委批花媽因公共議題提告 高市府：別往自己臉上貼金

國民黨立委陳宜民（圖左）舉行「治水老梗被戳破 老羞成怒告民代」記者會，會中表示，陳宜民替大溝頂居民發聲而被告，雖然陳菊市長僅提民事求償一元並登報道歉，但陳宜民選擇與鄉親站在一起，對抗市政府。（記者王藝菘攝）

2016-09-07  12:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委陳宜民今在立院召開「治水老梗被戳破、老羞成怒告民代」記者會，痛批陳菊因大溝頂爭議告他民事求償一元，並要求在報紙登半版道歉聲明，聲明道歉人還誤寫成邱毅﹔高市府回應，大溝頂公共議題是一回事，陳宜民不實抹黑是另一回事，請陳宜民別往自己臉上貼金，把自己政治抹黑跟大溝頂議題扯在一起。

至於道歉人寫邱毅﹖市府坦言應該是律師團誤植，新聞局長丁允恭研判，可能因為行為、樣態類似而搞混。

高市府說明，無論是大溝頂二號排水工程或其他公共議題，市府一定尊重市民發聲與表達意見自由，控告立委陳宜民是因為他指涉「大溝頂與陳菊親戚土地利益有關」，且未對指控提出任何佐證，已非公共議題合宜評論，而是具政治目的的抹黑，傷害公共討論良好空間。

市府強調，陳宜民將抹黑跟公共討論混為一談，如此不但是拿惡質非法的政治攻擊綁架公共議題﹔對陳宜民行徑，市府再度表示不齒與嚴厲譴責，並將持續透過司法追訴。

市府重申，告的是陳宜民的抹黑，跟大溝頂公共討論無關，請陳宜民不要往自己臉上貼金。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大溝頂 花媽 陳宜民 陳菊
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：藍委批花媽因公共議題提告 高市府：別往自己臉上貼金


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.