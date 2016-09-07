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黨產遭清算 國民黨：爭取台灣人民溫暖

國民黨文傳會主委周志偉表示，將爭取台灣人民溫暖。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-09-07  11:56

〔記者林良昇／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會成立，對於黨產即將遭清算，國民黨文傳會主委周志偉表示，國民黨會做好量入為出的工作，以撙節經費支出為考量，在募款等收入部分，將做好具體改革成效，向全台灣人民推銷自己，爭取台灣民眾支持。

周志偉今受訪表示，對於本報報導國民黨1年人事費用高達14億，可能涵蓋退休黨工，包含月退、18%利息的部分，數字才看起來比較巨大，國民黨正努力想如何調整負擔，也和相關退休黨工說明。

周志偉強調，過去黨部經費收支狀況規劃和現在規模不同，國民黨現在面臨不當黨產處理為員會衝擊，必須做出新規劃，以量入為出原則，在考量撙節經費支出下，在即將來臨的中秋節獎金可能會停發，在人事部分，則是以「遇缺不補」的原則來因應。

周志偉表示，不當黨產處理委員會主委顧立雄曾表達，會針對黨務工作人員薪資部分和國民黨協商，國民黨認為，不論不當黨產處理委員會如何界定員工薪資，國民黨堅信，支付員工薪資是做為政黨應負的法定義務，也是正當理由。

對於開源部分，周志偉指出，募款是國民黨將來會努力的方向，國民黨的改革要加倍進行，唯有做到具體改革成效，才能向台灣人民推銷自己、介紹自己，爭取台灣人民溫暖，才能獲得鼓勵。

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