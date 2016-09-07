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二次工資審議會明召開 7大工商團體仍將缺席

2016-09-07  12:27

〔即時新聞／綜合報導〕在7月底召開的第一次「基本工資審議會」審議會中，因工商團體缺席導致破局。即將在明天召開第二次的審議會，工商協進會理事長林伯豐向外界表示，7大工商團體仍將全數缺席。

由於基本工資已2年沒有調整，今年的基本工資審議會預料將會調漲。但第一次審議會因工商團體缺席，使得會議無法進行。勞動部則向商總呼籲出席第二次審議會，強調即使商總缺席仍會進入實質討論，

綜合媒體報導，林伯豐表示，明天的審議會7大工商團體決定缺席，就連下午與行政院副院長林錫耀舉行的會前會，也僅有商總副理事長許舒博，與工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻出席。

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  • 工商協進會理事長林伯豐表示，7大工商團體將缺席明日的工資審議會。（資料照，記者陳志曲攝）

    工商協進會理事長林伯豐表示，7大工商團體將缺席明日的工資審議會。（資料照，記者陳志曲攝）

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