宋楚瑜任APEC特使？ 蔡適應：我向中方遞橄欖枝

2016-09-07 12:01

〔記者鄭鴻達／台北報導〕外傳總統蔡英文指派親民黨主席宋楚瑜，擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議特使，傳遭中方打槍。民進黨立委蔡適應表示，今年由秘魯主辦，我特使人選毋須知會中方，宋任APEC特使代表我向中方遞橄欖枝，而中方展現小動作也沒意義。

蔡政府上任後的首次APEC領袖峰會，11月將在秘魯首都利馬舉行，外傳總統蔡英文邀請宋楚瑜擔任代表。對此，蔡適應指出過往特使都會選國內具相當影響力，且跳脫藍綠的人選，或許跟宋過去有些主張不同，但他相信宋擔任特使，會忠實展現蔡政府的想法。

蔡適應也指出，APEC是亞太地區重要經貿國際會議，我方代表在領袖會議中，將會與中國領導人有相當程度互動，就此角度來看，宋楚瑜是不錯人選，若總統派宋擔任特使，代表蔡英文政府海納百川，也願用兩岸和解思維，在會議中向習近平遞出橄欖枝。

至於是否可能因中方不滿我方特使人選而進行打壓，導致無法出席會議。蔡適應認為，這次主辦方為秘魯政府，即便與台灣沒外交關係，但台灣循過往模式進行，相信不會有此問題。

蔡適應表示，默契上，我總統不出席領導人會議，是由特使參與，領導人會晤，政治重要性超過經貿，而宋過去與習近平有多次接觸，且過往許多言論也為中方歡迎，反而是國內人士有意見，他觀察習近平是有氣度的人，中國亟欲展現大國力量，搞小動作沒意義。