宋楚瑜任APEC特使？ 蔡適應：我向中方遞橄欖枝
2016-09-07 12:01
〔記者鄭鴻達／台北報導〕外傳總統蔡英文指派親民黨主席宋楚瑜，擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議特使，傳遭中方打槍。民進黨立委蔡適應表示，今年由秘魯主辦，我特使人選毋須知會中方，宋任APEC特使代表我向中方遞橄欖枝，而中方展現小動作也沒意義。
蔡政府上任後的首次APEC領袖峰會，11月將在秘魯首都利馬舉行，外傳總統蔡英文邀請宋楚瑜擔任代表。對此，蔡適應指出過往特使都會選國內具相當影響力，且跳脫藍綠的人選，或許跟宋過去有些主張不同，但他相信宋擔任特使，會忠實展現蔡政府的想法。
蔡適應也指出，APEC是亞太地區重要經貿國際會議，我方代表在領袖會議中，將會與中國領導人有相當程度互動，就此角度來看，宋楚瑜是不錯人選，若總統派宋擔任特使，代表蔡英文政府海納百川，也願用兩岸和解思維，在會議中向習近平遞出橄欖枝。
至於是否可能因中方不滿我方特使人選而進行打壓，導致無法出席會議。蔡適應認為，這次主辦方為秘魯政府，即便與台灣沒外交關係，但台灣循過往模式進行，相信不會有此問題。
蔡適應表示，默契上，我總統不出席領導人會議，是由特使參與，領導人會晤，政治重要性超過經貿，而宋過去與習近平有多次接觸，且過往許多言論也為中方歡迎，反而是國內人士有意見，他觀察習近平是有氣度的人，中國亟欲展現大國力量，搞小動作沒意義。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 蔡派宋楚瑜任APEC特使生變？傳北京打壓否決
- 立法院預算講座開訓 蔡其昌勉助理群：上1天課勝10年功
- 大仁哥才要返國 教廷立派樞機主教訪台
- 藍委批花媽因公共議題提告 高市府：別往自己臉上貼金
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 舒淇綁紅線閃婚 傳白龍王顯靈助攻
- 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強
- 噁！寶可夢變嫖客暗語 未成年少女稱「夢幻」
- 宜蘭垃圾破袋檢查 即起未分類最高罰6千
- 長照2.0計畫座談 憂人力不足
- 自由廣場》小英用人：唐鳳是一步好棋
- 強降雨 市區路變河 楠西土石流
- 《W》結局劇本出爐！李鍾碩韓孝珠的Happy Ending是...
- 10年前車禍 肇事者之一今天判刑
- 樂陞收購變詐騙？謝金河爆：背後大股東賺到數十億
- NBA》要求柯瑞「倒帶5秒」 陶晶瑩紅到國外
- Note 7全球召回 三星損失10億美元
- 泰勒絲疑似甩了「洛基」 戀情只維持3個月
- 女同學一句話 納豆「薯條情緣」 幻滅了！
- 「乒」上世界第8 鄭怡靜：這一步走了好久
- 星二代燒千萬狂整形 這回移肋骨當芭比
- 劉容嘉狂讚伸縮按摩棒 好A哦～
- 亞大女籃12金釵全上 大勝蒙古54分
- 〈職場開麥拉〉企業沒良心 拜媽祖也沒用
- 信義農會酒莊酒粕 變美妝精品
- 《台股青紅燈》台灣最醜的風景也是人
- 聞鐘聲停車觀佛 通緝犯露餡
- 殺賊雖有罪 被求償未必輸
- 老牌童裝愛的世界總部法拍
- 自由廣場》小英用人：還沒做好「核心工作」
- 漁民助軍方佈靶恐觸法 屏縣府約談
- 經長李世光：半導體業是台灣資通訊發展的重要基石
- KTV兩派打群架 持槍男左眼被打爆
- 正妹PO虐狗影片 警追查逮毒蟲
- 群創獲15家銀行350億元聯貸
- 長大研發防蚊產品 贈新生防疫
- 洪曉蕾離婚後 被週刊拍到黏已婚富豪
- 隱匿／接下來的人生
- 推動電子支付 財政部：考慮調整發票獎金項目
- 前傑尼斯田口淳之介 單飛放閃
- 百尺竿頭資產 已「技術扣押」
- 日關西機場員工爆麻疹 多為年輕人
- 請鬼拿藥單？ 李俊璋主持許厝學童尿檢遭質疑
- 要求柯瑞重新投籃挨轟 陶子親自說話了……
- 〈親子會客室〉換個角度教養 苦差變甜蜜
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：宋楚瑜任APEC特使？ 蔡適應：我向中方遞橄欖枝
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分