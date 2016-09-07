大巨蛋倒數計時！ 市府：解鈴還須繫鈴人

對於大巨蛋最後通牒時間將到，北市府發言人林鶴明表示，解鈴還須繫鈴人，市府是大巨蛋問題解決者，不是製造者。（記者方賓照攝）

2016-09-07 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕大巨蛋案北市府給遠雄最後通牒就是明天，北市府表示，今天今天下午5時30分前，若遠雄無提出改善方案或說明立場，市府將按程序終止契約。市府強調解鈴還須繫鈴人，市府是大巨蛋問題解決者，不是製造者。

綜合媒體報導，北市府發言人林鶴明今天早上表示，今天下午下午5時30分之前，任何需補充的地方，遠雄都可以補充，但如果遠雄仍無提出具體改善方向或說明清楚立場，北市府將於明天終止契約。北市府也強調，鈴還須繫鈴人，對於大巨蛋問題北市府是問題的解決者，不是製造者。

《聯合爆》報導，北市府因遠雄昨天臨時發布聲明，認為遠雄並無改善意願改善大巨蛋，已關閉協商大門。林鶴明表示，北市府從未這樣表達過，只要遠雄願意表達立場，市府仍不會關閉溝通大門，但不接受遠雄昨日發表的聲明。林鶴明也指出，就算合約終止，日後公地安全也是遠雄責任，市府還是會和遠雄保持溝通管道。

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