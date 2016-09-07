林佳龍：台灣要成觀光大國 應拋出善意橄欖枝
〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於政委張景森對中國觀光客的言論，台中市長林佳龍今天表示，中共跟中國人民不一樣，台灣要成為觀光大國，要迎接來自世界各國的觀光客，中國觀光客是其中一部份，在兩岸關係緊縮下，台灣應拋出善意的橄欖枝，來邀請中國觀光客，至少台灣表達善意的話，責任會不在台灣。
林佳龍表示，台灣要成為觀光大國，要敞開心胸，要迎接來自世界各國的觀光客，中國的觀光客是其中一部份。
他認為，外界應該要去了解最近觀光客減少的原因，有一部份來自兩岸關係，因為新政府上任之後，對岸比較緊縮，可是有一部份原因，來自於錯誤的認知，以為台灣人不歡迎中國觀光客，這樣的情形，政府應該要做適當說明，表達歡迎之意，對台灣長遠及兩岸關係而言都是正面的。
林佳龍表示，最近有人提到這個時候最需要去加強對於中國觀光客的善意，出發點是好的，在兩岸關係不確定的情況下，拋出善意，站在地方首長的立場，他是表達支持，而且他認為，連中國觀光客都認為台灣最美麗風景是人，如何讓此一軟實力，透過兩岸交流展現出來，大家一起來努力。
台中與中國也有觀光交流，林佳龍表示，清泉崗機場升級國際機場以來，開闢很多的航線，有包括東北亞、東南亞，還有中國，所以要拚觀光不可能只有90度，要360度，這種情形下，要探討中國觀光客有比較減少，原因有部份是來自政治因素，他希望能逐漸緩和，可是也有來自民間交流誤解。
林佳龍表示，台灣應拋出善意的橄欖枝，來表達台灣歡迎，政府有此意思，社會也都很支持。
林佳龍表示，兩岸觀光，持續做該做，要區別中共跟中國人民也是不一樣，台灣開放觀光是歡迎是所有對台灣有興趣的中國人民。
林佳龍強調，中國政權因為兩岸關係採取緊縮措施，至少台灣表達善意的話，責任會不在台灣，若台灣也跟著激發有一些民粹式情緒，當然可能最後受到不好的影響。
而台中如何拋出善意？林佳龍表示，就是清泉崗機場增加好幾條往中國的航線，如飛往無錫，效果很好，還有觀光宣傳，展示招商，市府近期去參加內蒙古食品展，天津觀光展覽。
至於政委張景森的發言，林佳龍表示，雖然留言僅表示個人立場，但詳細看留言內容，張的出發點是善意，外界不要擴大此事是否代表政府，張個人是有此意思的表達。
林佳龍表示，站在地方政府立場，他認為台灣應該要有信心，在兩岸關係比較緊縮之際，還是伸出歡迎雙手，來邀請中國觀光客來台中。
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