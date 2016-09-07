陳菊告藍委陳宜民 道歉人卻寫邱毅

2016-09-07 11:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕高雄市長陳菊告國民黨籍立委陳宜民，道歉人卻寫邱毅？陳宜民為聲援旗山大溝頂太平商場反拆遷，日前召開記者會，痛批陳菊假治水之名欲拆除民宅，為此陳菊狀告陳宜民並求償一元，但寄給陳宜民的律師函附件中，要求的道歉啟事文末卻署名邱毅。

陳宜民今日召開「治水老梗被戳破、老羞成怒告民代」記者會，痛批陳菊告他民事求償一元，並要求在自由時報登半版的道歉聲明，但整個律師函荒腔走板，道歉啟事的文末道歉人竟然寫邱毅，可見律師團就是不斷複製、貼上，用同一個狀紙，告遍質疑者。

陳宜民強調，「陳菊應該撤回告訴，要繼續告我也會奉陪到底，」未來上法院鄉親都會來聲援，他說，整件事凸顯陳菊市府行政荒謬與不正義，這是高雄民主最黑暗的一天。

上週在太平商場辦反拆遷市集活動，遭假釋犯拿鐵尺割傷的太平商場老街自救會會長鄭淵文，質疑陳菊用以前被壓迫的經驗來壓迫小老百姓，對於自己每個月都收到一張逼迫拆遷的公文，鄭淵文問，「陳菊你在急什麼」？

鄭淵文認為，旗山淹水跟太平商場毫無關係，「高雄大遠百也淹水，怎不去拆大遠百？」整件事完全沒有公聽會和溝通，一棟房子估價七萬元要把居民趕走，陳菊有愧於人權市長名號。