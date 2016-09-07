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傳宋楚瑜派任APEC特使 藍綠立委這麼說...

2016-09-07  11:18

〔即時新聞／綜合報導〕亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將在11月20日於秘魯舉行，外傳總統蔡英文邀請親民黨主席宋楚瑜出任「特使」，對此，民進黨立委蔡易餘今表示：「是高招，也代表對對岸遞出橄欖枝。」國民黨立委許毓仁則認為「樂見其成」。

根據《蘋果日報》報導，蔡易餘指出，派任宋楚瑜為特使代表蔡政府仍尋求與中國維持開放關係，然而宋楚瑜過去承認九二共識，蔡易於認為總統與宋楚瑜接觸過，應該會達成默契，相信宋楚瑜可以清楚地表達政府立場。蔡易餘強調，民進黨有誠意要和中國溝通，不過「球」始終在中國那邊，希望中國可以考慮台灣民主、政黨輪替之事實，與台灣交好。

許毓仁則對此安排表達樂觀其成態度，但他認為，這代表民進黨黨內沒有兩岸關係方面的「溝通橋樑」，是個蠻大的危機，而宋楚瑜過去有親中色彩，派任他為公使可對中國釋出善意，許毓仁則說：「這個球看中國怎麼接。」

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  • 外傳總統蔡英文邀請親民黨主席宋楚瑜出任APEC特使。（資料照，記者張嘉明攝）

    外傳總統蔡英文邀請親民黨主席宋楚瑜出任APEC特使。（資料照，記者張嘉明攝）

  • 蔡易餘認為：「是高招，也代表對對岸遞出橄欖枝。」（資料照，記者黃耀徵攝）

    蔡易餘認為：「是高招，也代表對對岸遞出橄欖枝。」（資料照，記者黃耀徵攝）

  • 國民黨立委許毓仁則認為「樂見其成」。（資料照，記者張嘉明攝）

    國民黨立委許毓仁則認為「樂見其成」。（資料照，記者張嘉明攝）

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相關關鍵字： APEC 宋楚瑜 蔡易餘 許毓仁
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