立法院預算講座開訓 蔡其昌勉助理群：上1天課勝10年功

2016-09-07 10:52

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院「2017年中央政府總預算研習講座」今日開訓，也是立院助理出身的立法院副院長蔡其昌到場勉勵研習的國會辦公室助理，是立院職權行使的「靈魂人物」，憶及過往立院沒類似講座都得自己摸索，能聽講座是「上1天課勝10年工」。

由民進黨立委陳明文、賴瑞隆、姚文智、邱志偉及蔡適應等舉辦之「2017年中央政府總預算研習講座」，今早在立院開訓，提供立委、幕僚及記者等相關人士，增進對國會預算審議更多了解，曾擔任國會辦公室助理的蔡其昌等立委，也到場勉勵研習的學員們。

蔡其昌笑稱一般是在野黨會比較認真辦此活動，反而是執政黨在辦「怪怪的」，他回憶過去當國會助理時都得自己請教智庫單位及中低階官員，相當辛苦，能上1天課勝過10年功，助理是靈魂人物，立委表現好不好，能否稱職扮演好監督角色，助理是關鍵。

賴瑞隆指出，預算審查期間會遇到很多問題，在有此講座前通常是靠老助理帶新助哩，透過專業講師，能讓助理群了解預算編列、審查，並協助立法工作，本會期是新政府首度審預算，今年總預算歲入歲出都逼近2兆元，財政是大議題，也是立院重要監督工作。

蔡適應表示，立委外務很多，許多人可能都沒看預算書，助理們看預算書不只是為了老闆，更是為了立法院、為了國家監督預算，立法部門與行政部門看預算的角度與想法都不同，一個好的立委團隊，看預算能力非常重要，要懂得省錢，更要懂得如何用錢。

王定宇表示，國會辦公室品質核心在於助理，以前立院沒專業講座，助理都得用猜的來看問題在哪，行政部門的優勢在於預算書非常龐大，因此一堆預算必須從特定領域著手，此講座不單是培訓活動，更代表制衡機關負起責任的活動，也讓執政、在野黨盡責。