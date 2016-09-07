宋楚瑜出任APEC特使？ 蔡其昌：有創意的人選

2016-09-07 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會11月將在秘魯舉行，也是蔡英文政府上任後的首次APEC會議。據傳蔡英文總統已邀請親民黨主席宋楚瑜擔任領袖代表，立法院副院長蔡其昌就表示，宋楚瑜是個很有創意且適當的人選。

根據《中央社》報導，對於傳聞親民黨主席宋楚瑜可能擔任APEC特屬，立法院副院長蔡其昌就表示，是很有創意且適當的人選。蔡其昌認為，宋已不在政治第一線，與北京的關係不錯，也是北京可信任的人，出席APEC會議不但可以跟各國代表們說明蔡政府想法，遇到對岸領導人，可表達台灣的善意與想法，認為宋楚瑜應該可以做得很好。

不過宋楚瑜在「九二共識」的主張上與民進黨不同，蔡其昌認為目前社會最大共識就是維繫中華民國現狀，宋楚瑜所謂承認九二共識的精神也在此，並且宋曾表示，兩岸若拘泥在名詞上並沒有好處。蔡其昌說，兩岸重點在於能否互相尊重、不挑釁，能夠和平往來，硬要談一個名詞，意義不大，以「求同存異」的概念來看，宋對「九二共識」的理解，是個可表達台灣大多數民意的立場。