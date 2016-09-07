痛心功能不彰 全教總退出年金改革委員會

全教總理事長張旭政（中）、政策研究員吳忠泰（右）及副秘書長羅德水（左）等人，7日召開記者會宣布退出年金改革委員會。（記者叢昌瑾攝）

2016-09-07 10:45

〔記者林曉雲／台北報導〕全國教師工會總聯合會今天召開記者會，宣布即日起退出總統府國家年金改革委員會，不再派員出席相關會議。理事長張旭政表示，全教總早在2012年即提出組織版本，希望以「同船共命」的思維拋磚引玉，主張始終如一，未來除據以比較各方提案，會主動與社會對話，並將年金改革遊說重點擺在立法院，爭取國會朝野委員認同，期盼立法院支持真正共存共榮、年金永續的改革內容，全教總的退出和93遊行沒有太大的關連，退出是要推動真正的改革。

理事長張旭政表示，全教總的教師會員人數最多，最早關心年金議題，也是唯一提出具體改革方案的組織，做為一個積極推動年金改革的教師團體，要退出總統府年金改革委員會，理由有3點：

首先，全教總代表吳忠泰老師在11次年金改革委員會中，積極捍衛受雇者應有尊嚴、澄清輿論誤解，但在會中可以看到各種似是而非的資訊謠傳、對他人主張的曲解抹黑，甚至人格侮辱、威脅恐嚇等情事，但年金改革委員會竟無法適時制止、及時澄清誤解，全教總不是否定過去11次會議的功能，至少做到資訊公開，但任令委員人格受到羞辱，錯誤資訊在社會網絡到處流傳，反而造成社會更加對立、族群因而撕裂，徒增改革阻礙，全教總對年金改革委員會未來能否以理性論述凝聚出共識與方案不再抱有期待，社會負評也很多，刺激民進黨政府去思考如何好好做。

其次，張旭政表示，年金改革委員會作為凝聚共識方案的平台，除了相關年金數據公開外，變成個人秀場，把個人發言剪接成片面的資訊散播，對年金改革委員會的功能和價值產生懷疑，呼籲完全執政的民進黨政府，應儘快拿出改革版本向社會說明。

張旭政表示，第三點是年金改革委員會也只是諮詢會議性質，年金改革方案最後仍要送入立法院，更積極推動年金改革，直接和社會大眾、國會對話，記者會和文宣向社會大眾說明改革方案，並進入國會與各黨派積極遊說，全教總顧及年輕人的未來提出改革方案，相信年改會出發點是善意的，但11次開會可見，無法有效掌控開會、放任委員相互攻擊，年改會被認為成效功能不佳，11次開會結果是失敗的，全教總覺得非常遺憾，對於網路謠傳賣官求榮，全教總已準備提告。

吳忠泰表示，全教會和全教總從民國93年開始關心，在國民黨和民進黨執政，因為政府無能和政黨無能，去年10月到今年8月，全教總舉辦上百場公開說明會，跑學校和縣市說明，怎麼可能出賣會員教師？不需要其他團體的抹黑，全教總在做成年金改革決議時，蔡英文還不是總統，個人和組織清白不太重要，國家和年輕人的未來才重要，全教總主張法官退休待遇也應一併改革，但軍公教代表卻把司法風紀和法官待遇相提並論，這不是檢討制度的態度，他多年參與公共政策，深知「海水退潮了，誰在裸泳，一清二楚。」年金改革要面對的不是只有軍公教。

副秘書長羅德水表示，完全執政的民進黨要負完全責任，全教總曾發動525抗議馬政府惡改年金，今天退出年改會也是一樣的心情，三年前馬提出肥高官瘦小吏逼全教總上街抗議，現在年改會每週四上演實境秀，全教總以監督國民黨的標準檢驗民進黨，全教總參與11次會議已經夠了，因此全教總決定走自己的路，網路也有抹黑公教人員的，也有離譜的錯誤資訊如26戶中央民代領18％46億，民進黨政府連澄清回應能力都沒有，為93上街很多人是認為尊嚴受損，民進黨政府應該要回應，事實上更多人支持要改革，民進黨占國會三分之二席次，難道要年改會通過，國會才能動作？民進黨也譴責雙薪肥貓，為什麼不能先做？為什不能先改高官？為什麼不先改革541戶領18趴，讓基層服氣？現在態勢和阿扁2006不同，當時朝小野大，現在是完全執政，全民期待的年金改革，竟然搞成軍公教勞對立，軍公教不是特權階級、也是受雇者，如有人走到極端，民進黨要負完全責任，全教總退出是給民進黨當頭棒喝，或許是一個契機，讓大家好好想想怎麼面對台灣的未來。

台南市教育產業工會秘書長許又仁表示，年金改革是實質所得退休保障的減少，因此有人主張在信賴保護原則下不應溯及既往、年輕人不少領不多繳，非常不捨看到老前輩在93上街「反污名要尊嚴」，但93之後看不到反污名的降低、尊嚴的得到，全教總16個地方工會為捍衛全教總組識的尊嚴，不捨幹部被抹黑，全教總既已提出自己的版本，期待全教總退出之後，在民進黨政府提出共識方案後，全教總以自提版本對話。

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