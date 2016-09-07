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陳文茜辭獨董將出國 趙天麟籲境管約談樂陞董座、獨董

2016-09-07  10:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對百尺竿頭收購樂陞違約交割案，立委趙天麟今天再度跳上火線，呼籲相關調查應朝經濟犯罪方向偵辦，並應立刻約談、境管樂陞董座與相關獨立董事；趙天麟說，本來擔心影響股市，所以前幾天忍著不再追，但昨天看到陳文茜辭去樂陞獨董還要出國，實在受不了，所以出面喊話。

趙天麟強調，這是史上首遭類似案件，跨越新、舊政府時期，凸顯不分政黨在投審會、金管會把關體制的缺乏與散漫；他認為檢調應積極偵辦讓真相大白，將不法之徒繩之以法，再改革填補目前投資審查、金融監理不足的漏洞，這是新政府亡羊補牢、健全制度的責任。

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  • 立委趙天麟上午再批樂陞案，認為相關單位應境管、約談樂陞董座與獨立董事。（記者王榮祥攝）

    立委趙天麟上午再批樂陞案，認為相關單位應境管、約談樂陞董座與獨立董事。（記者王榮祥攝）

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