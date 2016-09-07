胞弟體育界辦餐會 莊啟旺致詞被控賄選不起訴
2016-09-07 10:41
〔記者黃建華／高雄報導〕前高雄市議長莊啟旺去年初參選第九屆立委選舉期間，胞弟莊啟三夥同體育界友人共謀出錢在河邊餐廳席開六桌宴請選民，替莊拉抬聲勢，被調查單位以涉嫌賄選案送辦。不過，高雄地檢署偵結，認定「候選人選舉期間跑攤致詞是常態」，莊啟旺未共謀籌畫這場選舉餐會，也不知誰出錢的，單純受邀前往致詞，今將他不起訴。
至於莊的胞弟莊啟三與謀議共同出資舉辦這場餐會的林姓友人等5人，則被依違反選罷法涉嫌幫助賄選罪提起公訴。
檢方調查，高雄市前金區體育會理事長林頌人與莊啟三（莊啟旺胞弟），以及林姓、孫姓、王姓等被告，均為多年好友，民國104年12月29日在三民區「吃飯亭料理店」聚餐時，為使參選第九屆立委（高市第七選區）選舉的莊啟旺能勝選，共謀由莊啟三與林姓、孫姓、王姓等4人出資，由林頌人以「前金區體育會」名義舉辦聯誼餐會，共舉辦六桌（每桌6千元），於105年1月5日晚間邀宴不知情的第七選區選民，再邀請立委候選人莊啟旺到場致詞爭取支持。案經調查局高雄市調處蒐證，將全案以違反選罷法送辦。
莊啟旺在檢方偵查時，坦承有到場致詞，但否認有任何投票行賄犯行，他供稱，胞弟是運動國手，告知有一場體育界的餐會，希望他到場致意一下。莊啟三沒告訴他餐會是誰舉辦的，也不知道誰出錢的。
莊啟旺並堅稱，不清楚胞弟12月29日在三民區「吃飯亭料理店」和林姓友人聚餐時共同策劃這場餐會。
同案被告林頌人、莊啟三等人也證稱，沒告訴莊啟旺這場餐會由誰出資。檢方認為，立委候選人選舉期間跑攤致詞為常態，不能因上台致詞就認定涉案，因此將莊啟旺不起訴，而共謀出資舉辦這場餐會的莊啟三等5人則依幫助賄選罪提起公訴。
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