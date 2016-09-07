馬來西亞國慶晚宴 吳志中：台、馬關係將創高峰
馬來西亞駐台代表與外交次長吳志中共同切蛋糕，象徵台馬友誼堅定。（馬來西亞觀光局提供）
〔記者呂伊萱／台北報導〕馬來西亞慶祝第59週年國慶，在台北舉行晚宴。馬來西亞駐台代表馮淑娟肯定馬來西亞與台灣在投資、國民交流與觀光等方面的交流。外交部次長吳志中出席晚宴，表示台馬雙邊關係非常穩固，在新南向政策推動下，台馬關係將再創高峰。大馬東亞特使張慶信也出席，台馬代表們在晚宴中一同切蛋糕，象徵堅定的友誼。
晚宴於台北遠東國際大飯店舉行，馬來西亞友誼及貿易中心（MTFC）特邀來自大馬的主廚及表演團體，與台灣的政府、貿易及各界賓客，共享原汁原味的馬來西亞盛宴。
馮淑娟致詞時說，今年馬來西亞國慶主題是「一心，一魂」，強調多元民族間的和諧。並列數台灣與馬來西亞在貿易、投資與旅遊等方面的互動，提到不僅台灣龍頭銀行及房地產公司在馬來西亞設立分公司，馬來西亞也在台灣成立USB快閃記憶體的先驅公司。
國民交流方面，自2011年來，赴馬來西亞遊玩的台灣旅客成長34%，上年度共有28萬台灣旅客。馮淑娟強調這歸功於近年航班的增加，尤其是亞洲航空扮演重要角色。馮淑娟也肯定馬來西亞工商協會、創意學會及在台同學會等民間組織，共同鞏固台馬關係。
吳志中則說，台馬雙邊關係非常穩固，台灣為馬來西亞第4大外資投資國與第8大貿易夥伴。教育方面，台灣是馬來西亞學生留學的前3志願國，目前馬來西亞留台校友超過6萬名，並有1萬5千名學生正在求學中。台灣推動新南向政策，盼與東協國家在貿易、投資、文化、教育、農業、醫療保健及科技間緊密合作，台馬關係將再創高峰。
晚宴中也安排了精彩的音樂及舞蹈演出。馬來西亞國寶吉他手Roger Wang表演吉他、沙貝琴和各種傳統樂器演奏；大馬之音冠軍歌手鄭羽晶演唱馬來歌曲，吸引全場目光；專業舞蹈團體MF Dance演繹馬來西亞傳統舞蹈。現場也備有由大馬廚師料理的檳城炒粿條、馬來炒麵、沙爹、拉茶、馬來甜糕餅及椰汁西米露等美食。接下來，MTFC將在飯店舉辦為期兩週的美食展，邀請台灣民眾來大啖馬來西亞美食。
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標題：馬來西亞國慶晚宴 吳志中：台、馬關係將創高峰
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