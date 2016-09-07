宋楚瑜出任APEC特使？ 親民黨：對此沒有評論

2016-09-07 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕將在11月20日於秘魯舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，外傳總統蔡英文邀請親民黨主席宋楚瑜出任「特使」，代表政府參與APEC領袖峰會，對此親民黨文宣部主任黃珊珊今日指出，人選是由府方公布為準，親民黨對此沒有評論。

據《三立新聞》報導，黃珊珊說APEC領袖峰會的特使要由政府決定，黨內對此沒有意見。另外蔡英文過去多次與宋楚瑜會談時，完全沒有提到人事問題。不過宋楚瑜對於兩岸和平發展相當願意付出心力，希望為台灣找尋未來的方向。