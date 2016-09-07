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今年有國共論壇？張志軍：以一種新的形式

2016-09-07  09:19

〔即時新聞／綜合報導〕在士氣陷入低潮的時刻，國民黨期待今年再續「國共論壇」，以創造新的政黨價值，據報導，中國國台辦主任張志軍表態「國共平台還會繼續，但會以一種新的形式」，但何謂「新的形式」，並沒有進一步解釋。

《自由時報》報導，國民黨主席洪秀柱在8月30日受訪時，宣稱要挑起兩岸責任，為台灣爭取更多空間，並希望過去舉辦的「國共論壇」改為「兩岸論壇」，繼續辦下去，且不限經貿、文化議題，也表態期待與能中共總書記習近平見面。

《中評社》報導，張志軍6日在北京接受記者詢問時，回應洪秀柱的說法，不過，沒提及「洪習會」。

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  • 國台辦主任張志軍表態，今年國共論壇將以另一種形式舉行。（資料照，記者廖振輝攝）

    國台辦主任張志軍表態，今年國共論壇將以另一種形式舉行。（資料照，記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 兩岸關係 國共論壇 國民黨 張志軍 洪秀柱 洪習會
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