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大巨蛋案 北市府關上協商大門

2016-09-07  07:49

〔即時新聞／綜合報導〕明天就是台北市政府給遠雄大巨蛋案最後通牒時間，目前發展，解約似乎已成為定局。遠雄昨天發表了7點聲明，據傳該聲明被市府解讀遠雄根本無意改善公安，因此決定不進行協商。

根據《聯合報》報導，北市府原本打算在大巨蛋解約後，給遠雄協商期，不過遠雄昨天臨時發表了7點聲明，讓北市府相關單位認為遠雄並沒有要改善公安意思。副市長鄧家基表示，如果遠雄明天未提出依市府要求建照變更等改善公安方案，市府就會與遠雄終止契約，契約一旦終止，也就沒有協商機會。

市府法務局解釋，雙方有爭議就會依合約「先協商、再仲裁」，但契約關係一結束，就不需要協商。遠雄則表示，協商是市府權利，如果市府不協商，遠雄就會選擇仲裁或訴訟。

據傳市府認為解約後須再花上4個月的協商時間，但大巨蛋問題如果再拖延下去，市民會更不耐，也會再影響柯文哲的民調，因此決定要快刀斬亂麻止血。

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  • 遠雄昨天發表了7點聲明，據傳該聲明被市府解讀遠雄根本無意改善公安，因此決定將不再進行協商。（資料照，記者方賓照攝）

    遠雄昨天發表了7點聲明，據傳該聲明被市府解讀遠雄根本無意改善公安，因此決定將不再進行協商。（資料照，記者方賓照攝）

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