| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 政治

看上央行總裁大位 周刊爆：他們要將彭淮南拉下...

立委爆料，深綠勢力掌控公股行庫後，已鎖定央行總裁的大位。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-09-07  07:50

〔即時新聞／綜合報導〕央行總裁彭淮南獲得13A的極高評價，也是全球第一人！不過最近彭淮南卻捲入兆豐金事件，被釘得滿頭包，他只求在任期內能夠安全下樁，不過卻傳出「深綠」看上彭淮南的位子，彭要安全下樁，恐怕很難。

《周刊王》報導，彭淮南日前被名嘴緊咬兆豐前董座徐光曦是連襟，指他涉嫌包庇，彭對此相當無奈，強調沒有介入金融機構人事，也感嘆「真是鬥得太兇了」，其他不願多談。

報導指出，不具名的立委爆料，深綠勢力掌控公股行庫後，已鎖定央行總裁的大位。立委透露，獨派、扁系藉著總統蔡英文提名司法院正副院長一事大集結，逼蔡英文換掉謝文定、林錦芳，後來包含公股行庫的台銀金控董座呂桔誠、兆豐金董座張兆順都是扁系的人馬，接下來他們看上的位子，就是央行總裁。

立委分析，因為彭淮南的聲望高，他們知道要想拉下彭就得摧毀他的良好形象，或許是彭在兆豐金嗅到端倪，才會意有所指的說「希望任期內能夠安全下樁」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兆豐金 彭淮南
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：看上央行總裁大位 周刊爆：他們要將彭淮南拉下...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.