看上央行總裁大位 周刊爆：他們要將彭淮南拉下...

立委爆料，深綠勢力掌控公股行庫後，已鎖定央行總裁的大位。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-09-07 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕央行總裁彭淮南獲得13A的極高評價，也是全球第一人！不過最近彭淮南卻捲入兆豐金事件，被釘得滿頭包，他只求在任期內能夠安全下樁，不過卻傳出「深綠」看上彭淮南的位子，彭要安全下樁，恐怕很難。

《周刊王》報導，彭淮南日前被名嘴緊咬兆豐前董座徐光曦是連襟，指他涉嫌包庇，彭對此相當無奈，強調沒有介入金融機構人事，也感嘆「真是鬥得太兇了」，其他不願多談。

報導指出，不具名的立委爆料，深綠勢力掌控公股行庫後，已鎖定央行總裁的大位。立委透露，獨派、扁系藉著總統蔡英文提名司法院正副院長一事大集結，逼蔡英文換掉謝文定、林錦芳，後來包含公股行庫的台銀金控董座呂桔誠、兆豐金董座張兆順都是扁系的人馬，接下來他們看上的位子，就是央行總裁。

立委分析，因為彭淮南的聲望高，他們知道要想拉下彭就得摧毀他的良好形象，或許是彭在兆豐金嗅到端倪，才會意有所指的說「希望任期內能夠安全下樁」。