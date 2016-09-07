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大仁哥才要返國 教廷立派樞機主教訪台

副總統陳建仁結束「聖和專案」，今天搭機返國，將於8日上午抵達桃園機場。（記者鍾麗華攝）

2016-09-07  06:08

〔特派記者鍾麗華／梵蒂岡7日報導〕副總統陳建仁結束「聖和專案」，今天搭機返國，將於8日上午抵達桃園機場。陳副總統才出訪梵蒂岡回台，教廷就派耶路撒冷聖墓騎士團總團長歐布萊恩樞機主教訪台，他將於9日抵台訪問5天，期間並晉見蔡英文總統。

外界質疑台梵關係生變，但熟悉兩國關係的官員表示，過去3年，教廷沒有派任何一位樞機主教訪台，但今年就有3位樞機主教訪台，除歐布萊恩外，5月也有國際明愛會主席、菲律賓馬尼拉塔格萊樞機主教以及教廷教育部長韋薩迪樞機主教訪台。

涉外人士解釋，耶路撒冷聖墓騎士團總團長是教廷的部長級官員，由於教廷相當重視台灣教友，歐布萊恩此次擔任教廷特使，將在台北聖家堂冊封台灣新任22位「耶路撒冷聖墓騎士」，而陳副總統也曾因抗SARS貢獻而被冊封。

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