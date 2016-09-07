大仁哥才要返國 教廷立派樞機主教訪台
2016-09-07 06:08
副總統陳建仁結束「聖和專案」，今天搭機返國，將於8日上午抵達桃園機場。（記者鍾麗華攝）
〔特派記者鍾麗華／梵蒂岡7日報導〕副總統陳建仁結束「聖和專案」，今天搭機返國，將於8日上午抵達桃園機場。陳副總統才出訪梵蒂岡回台，教廷就派耶路撒冷聖墓騎士團總團長歐布萊恩樞機主教訪台，他將於9日抵台訪問5天，期間並晉見蔡英文總統。
外界質疑台梵關係生變，但熟悉兩國關係的官員表示，過去3年，教廷沒有派任何一位樞機主教訪台，但今年就有3位樞機主教訪台，除歐布萊恩外，5月也有國際明愛會主席、菲律賓馬尼拉塔格萊樞機主教以及教廷教育部長韋薩迪樞機主教訪台。
涉外人士解釋，耶路撒冷聖墓騎士團總團長是教廷的部長級官員，由於教廷相當重視台灣教友，歐布萊恩此次擔任教廷特使，將在台北聖家堂冊封台灣新任22位「耶路撒冷聖墓騎士」，而陳副總統也曾因抗SARS貢獻而被冊封。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 「非常有智慧的決策」 田弘茂力挺宋楚瑜任APEC特使
- 國民黨一年人事費14億 民進黨7.6倍
- 蔡其昌：兩岸監督條例非當前重點
- 立院還沒審 方陣快砲案竟先簽約
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強
- 日本排名第一旅館加賀屋 客人食物中毒
- 前八月水果漲幅近24% 24年同期新高
- 「詐」機車被逮 開庭再偷法警手機
- 中華車3款商用車 年銷挑戰2.4萬輛
- 加牛解禁 首批去骨牛肉獲准輸入
- 百尺竿頭資產 已「技術扣押」
- 自由廣場》小英用人：唐鳳是一步好棋
- 自由廣場》何必卑躬屈膝？
- 全球「變臉」首例 法國女手術後11年逝世
- 柯瑞倒帶爭議 陶晶瑩：只想看他多表演
- 來台當志工10天 俄羅斯正妹愛上西螺米
- 泰勒絲前男友勾新妹被抓包
- 「大滿貫308勝」超越費爸 小威史上第1
- 《觀察筆記》南進登場
- 演說頻咳嗽 希拉蕊：想到川普就過敏
- 自由廣場》小英用人：還沒做好「核心工作」
- 〈YES123 Q&A時間〉剛到部新人，該低調行事或是勇敢表現？
- 10月底人力需求 將比7月增1.6倍
- 國台交開季 獻華格納《崔斯坦與伊索德》選萃
- 威剛8月營收月增4.18%
- 新設畜牧場條例修正案 一讀
- 社論》二○一六 歷史給民主的機會
- 拯救浮士德計畫巡演 力拚年底前再演120場3年後走遍952所國中
- 金素妍假戲真做 認愛李尚禹
- 受華爾街股市壓力 歐洲3大股市漲跌互見
- 自由廣場》李政委與張政委
- 縣府改「統籌稅款分配比」 竹北喊不公
- 竹市國中生 也有專屬置物櫃了
- 星二代敗光遺產 轉行拍AV
- 〈生活停看聽〉幫老爸減重 全家一起來
- 豬哥亮住院7天夢到神明幫他集氣
- 請鬼拿藥單？ 李俊璋主持許厝學童尿檢遭質疑
- 安倍瑪利歐 風靡G20超人氣
- 湖南蟲／不存在之物
- 蕭煌奇砸10萬訂製耳機 戴了再上還想飛高高
- 聞鐘聲停車觀佛 通緝犯露餡
- 柯震東李毓芬復合3個月 靠定情犬挽回戀情
- 坪林茶博館整建 學生用畫做記錄
- 排水下月完工 文山區福興路告別水患
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大仁哥才要返國 教廷立派樞機主教訪台
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分