「非常有智慧的決策」 田弘茂力挺宋楚瑜任APEC特使

2016-09-07 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將在今年11月20日於秘魯舉行，媒體報導，總統蔡英文已經邀請親民黨主席宋楚瑜擔任「特使」，來出席APEC領袖峰會。對此，海基會董事長田弘茂則大讚：「我個人非常贊同，是非常有智慧的決策」。

《蘋果日報》報導，田弘茂認為，宋楚瑜是位非常有經驗的政治人物，認為總統蔡英文考慮周到，用人唯才，他個人非常贊同這個決定，認為這是非常有智慧的決策。

田弘茂也說，宋楚瑜在美國讀到博士，英文很好，宋在台灣政壇上也是名有影響力的人物，加上宋和兩岸各階層重要人物也都有交往，對岸也一定會歡迎，不會有意見。

不過針對宋楚瑜任特使一事，府方稍早表示，目前出席APEC領袖峰會人選還在規劃安排階段，不過一旦確定人選，就會向外界來說明。