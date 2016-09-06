吳澧培喊話小英 對中國忍讓要「適可而止」

2016-09-06 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕前總統府資政吳澧培日前對蔡英文政府提出數項建言，甚至直言要行政院長林全下台，否則總統蔡英文會「沒有明天」，吳澧培今（6）日又向蔡英文喊話，對中國的忍讓要「適可而止」。

《民報》報導，吳澧培今談到兩岸關係，指出我國對中國的忍讓要「適可而止」，「不管怎樣，中國還是打壓，你一再忍讓他還是打壓」。他提到，前總統馬英九持一中立場，結果「也是這樣而已」。

吳澧培以觀光為例，指出中國巴不得有機會修理台灣，「不要想說拜託中國（觀光客）再來，他們是獨裁國家在做決定的」。他說，中國對台灣「經濟上打壓，政治上也打壓」，觀光客就是其中一環。

但吳澧培也提到，「當然也不是說他們打壓，我們就跟他拚，我們也沒太多本錢跟他拚」，他期待台灣能在國際上開拓更多管道，「讓他們更同情我們，一直對中國牽制，不要惹出太大的問題或紕漏」，雖沒必要和中國論輸贏，也不要一直軟下去。

另外，對於加入聯合國，吳澧培說，無論用什麼名稱申請加入聯合國都不可能立即見效，「巴勒斯坦搞了60年，才到聯合國去拿了一個觀察員」，但也強調應該要做，「讓台灣在國際能見度增加，看到台灣人有決心一定要加入聯合國」。