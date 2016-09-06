宋楚瑜任APEC特使？ 府：人選確定就對外說明

2016-09-06 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將在今年11月20日於秘魯舉行，媒體報導，總統蔡英文已經邀請親民黨主席宋楚瑜擔任「特使」，來出席APEC領袖峰會，不過總統府發言人黃重諺並未證實，只表示人選還在規劃安排的階段，如果人選確定，就會向外界說明。

《經濟日報》報導，蔡英文原本在上月20日就要公布此事，但因故延宕，如果沒有意外，最快在下週就會宣布這項消息。

報導也指出，親宋人士透露，宋主席雖然多次和總統蔡英文深談，但並沒有談到政府人士安排，宋也再三強調「從未為其個人爭取過任何職務」，宋楚瑜認為，現在台灣處境艱困，應該要摒除藍綠，如果能為台灣做一點事情，他也願意奉獻自身力量。

府方表示，目前出席APEC領袖峰會人選還在規劃安排階段，不過一旦確定人選，就會向外界來說明。