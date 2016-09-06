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反污名卻罵走狗 陳芳明：先從自我尊重做起

針對年金改革議題，軍公教「反污名、要尊嚴」在9月3日舉辦大遊行，不少人拿著標語參加遊行表達訴求。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-09-06  19:15

〔即時新聞／綜合報導〕針對年金改革議題，軍公教「反污名、要尊嚴」在9月3日舉辦大遊行，不少人更自製標語上街抗議，但在群眾中卻出現了「美國日本走狗蔡英文滾出台灣」的布條，引發外界議論。政大教授陳芳明表示，如果不要被污名，就應該從自我尊重做起，「先污名總統，卻又強調反污名，實在是太超過也太諷刺了。」

「反污名、要尊嚴」遊行選在九三軍人節當天舉辦，主辦單位宣稱遊行人數突破25萬人，不過警方估計的參加人數則是約11.7萬人，活動並在下午5點準時散場。

陳芳明今晚在臉書發文表示，遊行群眾舉著「反污名、要尊嚴」的標語，是非常高貴的情操，也很符合現階段的公民社會精神。但他話鋒一轉，談到「走狗」布條事件，認為不要被污名，就應該從自我尊重做起。

陳芳明表示，「美國日本走狗蔡英文滾出台灣」這樣強烈的叫囂，正好與「反污名」的口號形成鮮明對比，「沒有誰可以要求誰滾出台灣」，認為這些人先污名總統，卻又強調反污名，實在是太超過也太諷刺了。

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  • 對於「走狗」布條事件，政大教授陳芳明認為：「先污名總統，卻又強調反污名，實在是太超過也太諷刺了。」（資料照，記者胡舜翔攝）

    對於「走狗」布條事件，政大教授陳芳明認為：「先污名總統，卻又強調反污名，實在是太超過也太諷刺了。」（資料照，記者胡舜翔攝）

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