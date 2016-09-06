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拋「三南政策」 學者籲政府別只強調新南向

2016-09-06  19:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕南海仲裁案餘波盪漾，學者今拋出「三南政策」，結合東南亞、南亞與南海。呼籲蔡政府，不要只強調新南向政策，而完全不提南海，認為應同步思考。

政大台灣安全研究中心今天在台北福華文教會館舉行「南海仲裁案裁決後我國的因應之道」研討會，5名研究南海議題的學者認為，社會上有許多對於仲裁案「不正確的觀點」，他們希望藉由研討會提出建言。出席學者包括政大國關中心副研究員甘逸驊、中研院歐美所研究員宋燕輝、師大政研所教授王冠雄、海大海洋法研究所教授高聖惕、政大台灣安全研究中心執行長劉復國等五人，針對仲裁案對台灣影響進行分析，並提出政策建議。

宋燕輝表示，南海仲裁案結果出爐之後，社會上有許多「不正確的觀點」。例如有種說法指「台灣是南海仲裁最大輸家」，但他反而認為，南海仲裁案可能是機會之窗，因為台灣可以藉由國際法途徑，和相關國家採取同樣的仲裁方式，解決區域爭端，進而向國際宣示我們是主權國家。

宋燕輝說，蔡政府如果真的有「南向」的完整規劃，就應該想想南海議題，利用國際社會的遊戲規則，做出國家大策略。宋燕輝拋出「三南政策」，含括東南亞、南亞與南海。他認為南海是個跳板，除了新南向政策，政府可以藉由南海仲裁案議題，跟印度、印尼、菲律賓與越南等相關國家互動，並根據《聯合國海洋法公約》研擬國家策略。

宋燕輝並提出「新南向新三角」建議。由於新南向政策辦公室主任黃志芳將接任我駐新加坡代表，宋燕輝認為，黃志芳到新加坡將更有力量去推動新南向政策。他建議總統蔡英文，應考慮自己擔任主任職，並指派2位駐東協國家代表作為副主任，再加上國安會，成為「新三角」。宋燕輝補充，他認為國安會中要有熟悉東南亞的諮詢委員，針對中國一帶一路政策、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）與海上意外相遇規則等主題研究對策，將對大格局有利。

劉復國也表示，我國欠缺國家層級的完整南海戰略，是政府當務之急，必須邀請學者專家來做南海戰略。他認為政府現在只強調新南向政策，完全不提南海，是「蓋住了嚴重問題」，呼籲政府應同步思考南海議題和新南向政策。

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  • 政大台灣安全研究中心舉辦南海仲裁案研討會。左起甘逸驊、宋燕輝、王冠雄、高聖惕、劉復國。（記者呂伊萱攝）

    政大台灣安全研究中心舉辦南海仲裁案研討會。左起甘逸驊、宋燕輝、王冠雄、高聖惕、劉復國。（記者呂伊萱攝）

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